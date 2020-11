Roberto Mancini, tampone negativo: il commissario tecnico è guarito dal Coronavirus

Il commissario tecnico azzurro, rimasto in isolamento e lontano dalla squadra per diciannove giorni, è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Mancini potrà dunque tornare alla sua attività e ai suoi impegni: a cominciare da quello del prossimo 7 dicembre, quando sarà a Zurigo per i sorteggi dei gironi di qualificazione del Mondiale 2022.