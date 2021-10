Mancini alla mamma dopo l’operazione: “Hai capito che abbiamo vinto gli Europei? Te lo ricordi?” La mamma di Roberto Mancini spiega qual è la migliore garanzia di conferma ad alto livello della nostra Nazionale dopo il trionfo nei campionati Europei: “Mio figlio è uno che non vuole perdere nemmeno le amichevoli, quindi…”. La gioia per la vittoria di Wembley nella scorsa estate si è intrecciata con un importante problema di salute, che l’ha costretta ad un intervento chirurgico: “Non è stato uno scherzo”.

A cura di Paolo Fiorenza

L'Italia si appresta a giocare la prima semifinale di Nations League mercoledì sera a San Siro contro la Spagna. Un match che dovrà dimostrare la capacità degli azzurri di restare ad alti livelli dopo aver trionfato agli Europei nello scorso luglio. Tutti attendono al varco ora la squadra di Roberto Mancini, reduce dalla larga vittoria sulla Lituania nelle qualificazioni mondiali dopo i due pareggi con Bulgaria e Svizzera. Chi non ha dubbi sulla fame di vittorie della nostra Nazionale è la madre del CT jesino: per Marianna Puolo è proprio il figlio la miglior garanzia in tal senso.

"Roberto è tranquillo e dà tranquillità a tutti, ragiona con la sua testa ed è veramente in gamba – dice orgogliosa ai microfoni di Rai Radio 1 – Vedo l'Italia in questa competizione molto bene, ma non voglio dire altro perché sono scaramantica. Comunque mio figlio è uno che non vuole perdere nemmeno le amichevoli, quindi…".

La signora Puolo racconta poi cosa successe quando fu costretta a subire un'operazione nella scorsa estate: "Il successo agli Europei l'ho festeggiato poco perché sono stata male. Dopo la vittoria mi sono svegliata con un problema e non sono stata bene. Ora, per fortuna, invece sto meglio. Non è stato uno scherzo. È stata un'estate di alti e bassi, tra vittorie calcistiche e questo problema, ora però sto bene, mi sto riprendendo con molta calma. E vi racconto un particolare. Il giorno che ero andata in sala operatoria, mio figlio Roberto mi ha guardata e mi ha detto: ‘Mamma, hai capito che abbiamo vinto gli Europei sì o no? Te lo ricordi?' Voleva capire se stavo bene ed ero in me… ma io mi ricordavo tutto". Esattamente come noi: è stata un'estate indimenticabile.