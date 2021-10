Manchester United rassegnato su Pogba: Mino Raiola ci è riuscito ancora una volta Il Manchester United ha ormai accettato che Paul Pogba resterà fino a fine stagione e andrà via come uno svincolato. Come riporta ESPN, i Red Devils non si priveranno del francese a gennaio a costo di perderlo a parametro zero in estate, cioè alla naturale scadenza del suo contratto. Pogba non ha manifestato la volontà di rinnovarlo e le big d’Europa, Juventus compresa, sono pronte a bussare alla porta degli inglesi.

A cura di Andrea Lucia

Come se non bastasse la crisi di risultati che sta riguardando il Manchester United, in casa Red Devils si aggiunge anche la grana Paul Pogba. Secondo ESPN, il centrocampista francese è destinato a lasciare il club inglese solamente alla fine di questa stagione, cioè alla naturale scadenza del suo contratto. Sarebbe stata la stessa società proprietaria del cartellino a rassegnarsi all'idea di perdere il talentuoso centrocampista a parametro zero, senza neppure provare a venderlo a gennaio. E le contendenti sicuramente non sarebbero mancate…

Uno dei principali media americani sembra esserne certo: la dirigenza del Manchester United rispedirà al mittente tutte le offerte per Pogba che arriveranno nel corso della sessione invernale di calciomercato. I club interessati all'ex giocatore della Juventus sono tanti, dal Real Madrid al PSG. Per non parlare degli stessi bianconeri, attratti da un suo possibile ritorno a Torino in grande stile. In Premier League, però, hanno accettato l'idea di perdere il giocatore a fine stagione, consapevoli che nessuna big verrà a bussare alla porta a gennaio per intavolare una trattativa di mercato per un giocatore in scadenza. Mino Raiola, di conseguenza, si appresta a muovere uno dei suoi pezzi da 90 a parametro zero, con la possibilità di assicurargli un ingaggio top e di ottenere commissioni elevate alla firma.

Pogba non sta vivendo un momento semplice, proprio come la sua squadra. Domenica scorsa, durante il secondo tempo del big-match contro il Liverpool, è stato espulso per un brutto tackle su Naby Keita e la decisione del giudice sportivo è stata inequivocabile: tre giornate di squalifica e addio alle possibilità di scendere in campo contro Tottenham, Manchester City e Watford. Approdato oltremanica nell'estate del 2016 per la cifra monstre di 105 milioni di euro, il centrocampista campione del mondo con la Francia ha giocato oltre 200 partite con la maglia dello United collezionando 38 gol e 49 assist. A giugno 2022 il suo contratto scadrà e le strade con lo United sono destinate a dividersi.