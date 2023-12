Manchester United costretto a un viaggio da incubo: il maltempo stravolge la trasferta di Newcastle Nevischio e temperature sotto lo zero a Newcastle, dove è stato chiuso l’aeroporto. Per raggiungere la città al Nord dell’Inghilterra, dove sabato sera c’è il match di Premier, lo United è stato costretto a effettuare un lungo viaggio in pullman.

A cura di Alessio Morra

In molte parti d'Europa si stanno vivendo giorni complicati a causa del maltempo. Così è pure in Italia. E le condizioni meteorologiche incidono anche sul mondo dello sport. In Bundesliga a causa di una fortissima nevicata è stata annullata la partita tra Bayern Monaco e Union Berlino, mentre in Inghilterra il Manchester United è stato costretto a cambiare i propri piani di viaggio e a Newcastle i Red Devils ci arriveranno poche ore prima della partita dopo un lungo viaggio in pullman.

Reduce da un'inopinata partita di Champions League con il Galatasaray (il 3-3 rischia di tenere fuori dalle coppe lo United), il Manchester di ten Hag va a caccia del riscatto in Premier League, cosa non semplice visto l'andazzo stagionale e l'avversario del prossimo turno e cioè il Newcastle, squadra che pure si gioca gli ottavi di Champions all'ultima giornata del girone. La partita tra Newcastle e Manchester United è in programma alle ore 21 di sabato 2 dicembre, un orario quasi inedito per la Premier League.

I Red Devils avevano deciso di andare e tornare nell'arco di poche ore, il programma stabilito era semplice. La trasferta di Newcastle non prevedeva un ritiro pre-partita. La squadra avrebbe dovuto ritrovarsi al centro dell'allenamento in mattinata per poi recarsi in aeroporto, ma il volo (che era in programma alle 10 del mattino) è stato cancellato a causa di avverse condizioni meteorologiche. Nevischio e temperatura di cinque gradi sotto lo zero hanno portato alla chiusura dell'aeroporto della città del Nord dell'Inghilterra.

Il Manchester United è stato costretto a cambiare il proprio programma ed è partito così in pullman alla volta di Newcastle. Partenza alle 13 (ora italiana). Il viaggio dovrebbe durare più o meno quattro ore. Sono oltre 250 i chilometri che separano le due città e di tempo ce ne vuole. Insomma, il margine c'è per arrivare in tempo al St. James's Park ma il programma è complicatissimo da rispettare, perché i calciatori avranno pochissimo tempo per rifiatare, per allenarsi, per alimentarsi e dovranno poi dopo poco tempo iniziare la procedura pre-partita che li porterà alla sfida che chiuderà il programma del sabato della 14ª giornata.