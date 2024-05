video suggerito

Manchester City-Manchester United in finale di FA Cup, dove vederla in TV e diretta streaming Manchester City-Manchester United è per il secondo anno consecutivo la finale di FA Cup, evento mai accaduto nella storia della competizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Per la prima volta in oltre centoquaranta anni di storia per due stagioni consecutive si disputa la stessa finale di FA Cup, e clamorosamente la giocano le due squadre di Manchester: il City, fresco vincitore della Premier League per la quarta volta, e lo United, che con la coppa prova a salvare la stagione, che in caso di ko sarebbe totalmente fallimentare. L'incontro si disputa oggi pomeriggio a Wembley, calcio d'inizio previsto per le ore 16. Diretta TV su DAZN.

Il cammino di City e United. Il Manchester City va per il double, dopo aver vinto il campionato sul filo sull'Arsenal pochi giorni fa. Il Manchester United è arrivato ottavo e sarà fuori dall'Europa se perderà. La squadra di Guardiola ha battuto 5-0 a gennaio l'Huddersfield, poi ha eliminato a domicilio il Tottenham (1-0), e il Luton Town (6-2). Dopo di che 2-0 al Newcastle e 1-0 al Chelsea in semifinale.

Il Manchester United invece ha eliminato Wigan (0-2), Newport Country (2-4) e Nottingham Forest (0-1). Poi ha battuto in casa in un incontro dal finale scoppiettante il Liverpool, piegato 4-3 dopo i supplementari quando il match pareva destinato ai calci di rigore. Mentre in semifinale ai rigori ha sconfitto il Coventry, club di Championship.

Le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United. Guardiola con i migliori a disposizione, quindi quasi tutti i titolari. Non c'è Ederson. De Bruyne, Foden e Doku dietro a Haaland. ten Hag invece schiera lo United con il 4-4-2 ma senza un centravanti.

Partita: Manchester City-Manchester United

Quando: sabato 25 maggio

Orario: 16:00

Dove: Wembley Stadium Londra

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: FA Cup, Finale

Dove vedere Manchester City-Manchester United in diretta TV

Dove vedere Manchester City-Manchester United in diretta TV? La finale di FA Cup in Italia potranno vederla solo gli abbonati di DAZN e per farlo, oltre all'abbonamento, dovranno avere un dispositivo tra Google Chroomecast o FireStick TV Amazon oppure una consolle di gioco Nintendo o PlayStation di ultima generazione. Ma per vedere il derby basterà anche un dispositivo come una Smart TV, un tablet o un pc.

Manchester City-Manchester United dove vederla in diretta streaming

Sarà visibile anche in streaming l'incontro che vale il titolo della Coppa d'Inghilterra 2023-2024, ma per farlo comunque c'è bisogno dell'abbonamento a DAZN. Si parte alle ore 16.

FA Cup, le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

Ortega sostituisce Ederson nel City, difesa a quattro in movimento per Guardiola, che punta tanto, ovviamente, su Haaland. 4-4-2 canonico per ten Hag che potrebbe giocare senza una vera punta dall'inizio, in campo Mainoo.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Walker, Dias, Stones, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola.

MANCHESTER UNITED (4-4-2): Onana; Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Dalot; Diallo, Amrabat, Mainoo, Garnacho; McTominay, Bruno Fernandes. All. Ten Hag.