Manchester City-Liverpool dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Manchester City-Liverpool è la partita di cartello della 13a giornata di Premier. Fischio d’inizio alle ore 13:30 e diretta TV e streaming su Sky. Tutto quello che c’è da sapere sulle formazioni.

Manchester City-Liverpool è la partita di cartello della 13a giornata di Premier League. Si gioca sabato 25 novembre alle 13:30 all’Etihad Stadium di Manchester, e in palio c’è la vetta della classifica. La squadra di Guardiola reduce dal 4-4 contro il Chelsea vuole vincere per allungare su quella di Klopp, distante una lunghezza e a pari punti con l’Arsenal. C’è da aspettarsi un match molto divertente. City-Liverpool sarà trasmessa in TV su Sky e in streaming su Sky Go, e NOW. Tutto quello che c"è da sapere.

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool. Guardiola si affida a Foden, Grealish, Haaland e Doku dal 1′. Klopp potrebbe rispondere con Jota e Salah, ai lati dell'uruguaiano Nunez.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Gvardiol, Akanji, Dias, Walker; Rodri, Bernardo, Foden; Grealish, Haaland, Doku. All. Guardiola

Liverpool (4-3-3): Alisson; Tsimikas, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold; Gravenberch, Endo, Szoboszlai; Jota, Nunez, Salah. All. Klopp

Dove vedere Manchester-Liverpool in diretta tv su Sky o DAZN

Dove vedere Manchester City-Liverpool in TV? Il big match di Premier League si potrà seguire in diretta su Sky, che detiene l'esclusiva del campionato inglese. Diretta TV sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 4k. Nessuna possibilità di vedere la partita su DAZN o in chiaro.

Manchester City-Liverpool, dove vederla in streaming

La partita tra Manchester City e Liverpool si potrà vedere in streaming su smartphone, tablet e computer sull'app Sky Go, riservata agli abbonati Sky. Possibile comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

Il Manchester City dovrebbe scendere in campo con la solita formazione a trazione anteriore. Guardiola potrebbe puntare sul trio formato da Grealish, Doku e Haaland con Foden sulla mediana. Liverpool con Jota e Salah ai fianchi di Nunez. A centrocampo spazio al trio formato da Gravenberch, Endo, Szoboszlai

