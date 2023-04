Manchester City-Arsenal oggi dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Questa sera il Manchester City ospita l’Arsenal per la partita più attesa in Premier League: ecco come seguire lo scontro al vertice tra il maestro Guardiola e l’allievo Arteta.

A cura di Ada Cotugno

Lo scontro al vertice tanto atteso è finalmente arrivato: questa sera alle ore 21:00 andrà in scena Manchester City-Arsenal, la resa dei conti che potrebbe sigillare la lotta alla Premier League fra le due contendenti. Le luci dell'Etihad si accenderanno sulla partita più importante dell'intera stagione che in Italia verrà trasmessa da SkySport.

Per il City si tratta di un'occasione imperdibile, dato che la squadra del maestro Guardiola è seconda in classifica, a cinque punti di distacco dalla capolista Arsenal ma con ancora due partite da recuperare contro West Ham e Brighton. Dall'altra parte invece l'allievo Arteta spera di giocare un brutto scherzo al suo collega e di mettere le mani sul campionato.

Le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal. Pep Guardiola arriva all'appuntamento con la migliore squadra a disposizione. Gli occhi di tutti saranno ovviamente puntati su Erling Haaland, il cyborg norvegese che guida l'assalto al primo posto. Qualche problema in più per l'Arsenal che invece dovrà operare qualche cambio in difesa, con l'innesto di Holding al posto dell'infortunato Saliba.

Quando: mercoledì 26 aprile 2023

Orario: 21:00

Dove: stadio Etihad, Manchester

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go

Competizione: Premier League, 33esima giornata

Dove vedere Manchester City-Arsenal in diretta TV

In Italia la partita di campionato tra Manchester City e Arsenal sarà trasmessa in esclusiva su Sky, attraverso il canale SkySport Uno (numero 201), con la telecronaca che sarà affidata alla voce di Massimo Marianella. Non sarà disponibile invece la visione sui canali in chiaro.

Manchester City-Arsenal, dove vederla in streaming

Lo scontro al vertice Manchester City-Arsenal sarà disponibile anche in streaming sull'app di SkyGo, servizio riservato a tutti gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal

Non ci sarà nessuno stravolgimento da parte di Guardiola che manderà in campo il suo Manchester City nella migliore veste possibile: resta confermato il 3-2-4-1 visto diverse volte in questa stagione, con Rodri e Stones a schermare la difesa e De Bruyne e Gundogan in attacco pronti a innescare l'alieno Haaland.

Arteta dovrà invece fare ancora i conti con l'infortunio di Saliba, uno dei perni della difesa dell'Arsenal in questa stagione, Al suo posto per far coppia con Gabriel ci sarà Holding. Imprescindibile la presenza in attacco di Saka, tra i migliori in assoluto di questo campionato per i Gunners, che completerà il trio difensivo con il grande ex Gabriel Jesus e Martinelli.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola

Arsenal (4-3-3): Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey, Odegaard; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.