Malore in campo per Nsakala in Gazisehir-Besiktas: “Mi ha ricordato i momenti vissuti con Eriksen” Attimi di paura per Fabrice Nsakala, calciatore del Besiktas, che nel corso della partita disputata ieri sera si è accasciato sul terreno di gioco nel corso della gara contro il Gazisehir: subito sono intervenuti i soccorsi e il giocatore francese è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il giocatore ha rassicurato tutti sulle sue condizioni con una foto ma resta in osservazione.

A cura di Vito Lamorte

Paura e spavento in occasione della seconda giornata della Super Lig turca nella gara tra il Besiktas e il Gazisehir. Durante la partita del Gaziantep Stadyumu Fabrice Nsakala, difensore del Besiktas, si è accasciato a terra per un malore e l'atmosfera è diventata subito pesante: sono arrivati subito i soccorsi e la preoccupazione è stata enorme, con i compagni di squadra del calciatore francese che sono intervenuti per primi per evitare che il classe 1990 soffocasse con la lingua.

Tutto è successo al minuto 71′, mentre la palla era da un'altra parte: il difensore nato a Le Blanc-Mesnil è caduto a terra a causa di un problema di salute e nell'impianto si sono vissuti attimi di terrore: prontamente sono arrivati i soccorsi sul rettangolo di gioco tra la preoccupazione generale di tutti i presenti ma dopo l'intervento dell’ambulanza in campo. Il calciatore è stato trasportato subito in ospedale dopo il primo intervento dello staff medico e dei sanitari in campo: Nsakala ha potuto subito rassicurare tutti sulle sue condizioni con un tweet e una foto che lo ritraeva sereno durante le visite di accertamento sul suo letto dell'ospedale. In un comunicato ufficiale del club della capitale turca ha confermato che il giocatore sta bene, che le condizioni vengono monitorate costantemente e che verranno effettuati altri accertamenti per capire da cosa sia dipeso questo malore. Il calciatore francese ha compiuto 31anni da poco ed è alla sua seconda stagione al Besiktas, club con cui ha vinto campionato e coppa nazionale lo scorso anno. In carriera Nsakala ha vestito anche le maglie del Troyes, dell'Anderlecht e dell’Alanyaspor, sempre in Turchia.

La partita tra Besiktas e Gazisehir è stata temporaneamente sospesa subito dopo il minuto 70 ma poi è stato portata a termine con il risultato che è rimasto inchiodato sullo 0-0. L'allenatore di Gaziantep, Erol Bulut, ha dichiarato nel post-partita: "Mi ha ricordato i momenti vissuti con Christian Eriksen. Fortunatamente abbiamo capito che sta bene".