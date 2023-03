Maldini sceglie un diavolo per festeggiare il gol all’Inter, i tifosi del Milan impazziscono Daniel Maldini ha realizzato uno dei due gol che hanno permesso allo Spezia di battere l’Inter e nelle ore successive ha pubblicato una stories su Instagram che ha fatto impazzire i tifosi del Milan.

A cura di Vito Lamorte

Daniel Maldini è stato uno dei protagonisti della vittoria dello Spezia sull'Inter. Il figlio d'arte è entrato nell'intervallo della sfida del Picco e dopo pochi minuti ha trovato il gol del vantaggio per gli Aquilotti: il giovane attaccante ha sfruttato una sponda di Nzola e di prima intenzione ha battuto Handanovic con una conclusione sul secondo palo.

Un momento davvero incredibile per questo ragazzo nato e cresciuto in una famiglia milanista e che si è formato proprio a Milanello: lo scorso anno ha fatto parte della rosa che ha vinto lo Scudetto ma questa stagione è stato mandato in prestito per la Liguria.

Dopo l'iniziale adattamento e qualche incomprensione con Gotti, Daniel Maldini segnò la rete in casa del Milan ma non evitò la sconfitta ai liguri: dopo aver dato un dispiacere ai suoi vecchi compagni, però, ecco che l'attaccante ha scelto un'altra vittima prestigiosa per trovare la sua seconda marcatura stagionale.

In questo caso, però, la gioia è doppia perché per il classe 2001 è un derby: il gol all'Inter gli permette di sbloccarsi dopo un lungo digiuno e di lanciare qualche segnale al nuovo allenatore.

Nelle ore successive il giovane prodotto del settore giovanile rossonero ha pubblicato una stories su Instagram con la foto della rete segnata ma c'è un particolare che ha fatto impazzire i tifosi del Milan: Maldini ha inserito in alto a sinistro anche l'emoticon di un diavolo, riferimento non casuale, e questa scelta è particolarmente piaciuta ai suoi vecchi tifosi.

Daniel Maldini aveva segnato di testa il suo primo gol in Serie A proprio allo Stadio Alberto Picco contro lo Spezia, in una partita vinta 2-1 dal Milan: poi sono arrivate le due reti di quest'anno contro le squadre milanesi. Una serie di coincidenze davvero incredibili.

Ai microfoni di DAZN nel post-gara Maldini ha commentato così la prestazione dei liguri contro l'Inter: "Credevamo alla vittoria, siamo rimasti concentrati anche dopo aver incassato il pareggio. Per quanto mi riguarda, era un po’ di tempo che cercavo questa emozione, è arrivata proprio oggi contro una squadra forte e mi godo il momento insieme ai compagni. Mister Semplici ha portato serenità nel gruppo e ci sta aiutando molto anche con le parole".