Un traguardo atteso da tanto, sperato e raggiunto. Il Milan è tornato in Champions League dopo 8 anni e i tifosi rossoneri hanno voluto celebrare questa qualificazione con una spettacolare torciata all'esterno di Casa Milan. I fan del Diavolo si son esibiti sotto gli occhi della dirigenza presente in sede. Paolo Maldini ha voluto ringraziare i tifosi con un breve discorso nel piazzale della sede del club: "Grazie ragazzi per il vostro sostegno in questi anni. Ve lo posso dire da calciatore e anche da dirigente. Questo è solamente l'inizio, è un traguardo, ma è un punto di partenza, non di arrivo. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora, li abbiamo affrontati credo nella giusta maniera e siamo il Milan, dobbiamo essere protagonisti".

Parole importanti per una società che si è sempre fatta valere in Europa e che non riusciva più ad a raggiungere quella manifestazione che l'ha vista protagonista diverse volte in passato. Il club rossonero ha ritrovato la massima competizione europea dopo 8 anni di assenza grazie ad un campionato di vertice e i supporter del Diavolo hanno voluto ringraziare la società per quanto fatto con cori e fumogeni alla presenza dei dirigenti rossoneri. Uno spettacolo di colori all'esterno di Casa Milan per celebrare il secondo posto in classifica conquistato dalla formazione allenata da Stefano Pioli grazie alla vittoria in casa dell'Atalanta nell'ultimo turno di campionato.

Il Milan dal 2012 non otteneva un piazzamento uguale o migliore rispetto a quello raggiunto quest'anno da Ibrahimovic & Co. e così alcuni gruppi della tifoseria organizzata del club di via Aldo Rossi hanno reso omaggio alla stagione della squadra. Adesso il club già sta lavorando per costruire una squadra adatta per essere competitiva su due fronti e non soltanto in campionato.