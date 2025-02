video suggerito

Maignan sparisce durante l’intervista su DAZN, momenti di imbarazzo in diretta: cosa è successo Mike Maignan crea imbarazzo in diretta tv su DAZN subito dopo Milan-Verona. Il portiere lascia improvvisamente la postazione delle interviste, ma si è trattato solo di un problema tecnico. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan batte il Verona e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo di Empoli dell'ultimo turno. I rossoneri devono ringraziare ancora Santiago Gimenez arrivato già alla seconda realizzazione consecutiva dopo la rete al Castellani. Un successo importante per la squadra di Conceicao a pochissimi giorni dal delicato match di ritorno contro il Feyenoord in Champions. Una partita, quella dell'andata, caratterizzata soprattutto dall'errore di Mike Maignan che nel post partita contro il Verona ha parlato durante un'intervista a DAZN.

La chiacchierata in diretta con il portiere francese però è stata caratterizzata da un momento di totale imbarazzo per tutti i presenti. Dal giornalista Tommaso Turci a Marco Parolo passando per il telecronista Dario Mastroianni che resta spiazzato quando dalle immagini si nota come il portiere sparisca proprio durante l'intervista. Una domanda scomoda? Un gesto istintivo del portiere? L'atteggiamento del portiere viene frainteso in diretta tv e successivamente viene reso noto cosa sia realmente accaduto durante l'intervista a Maignan.

Il momento in cui Maignan lascia l'intervista per problemi tecnici di collegamento.

Il portiere rossonero risponde a Tommaso Turci e Marco Parolo in diretta dal terreno di gioco di San Siro. Il portiere sembra infastidito quando gli viene chiesto se adesso sia tornato ad essere il vero Maignan: "Non mi piace la tua domanda ma sono positivo e fiducioso e voglio continuare a lavorare". Subito dopo la linea passa a Mastroianni che chiedendo del rinnovo del portiere – argomento caldo in queste ore – che però sparisce dall'inquadratura. Viene infatti mostrato solo il microfono. Ma si tratta però di un fraintendimento non di un rifiuto di rispondere del francese.

Cos'è realmente accaduto con Maignan durante l'intervista

DAZN chiarisce come Maignan avesse lasciato l'intervista per problemi tecnici relativi al collegamento. Né Maignan né Mastroianni hanno infatti ascoltato la domanda. Dilemma risolto e nessuna polemica da parte del portiere il cui rinnovo fino al 30 giugno 2029 sembra essere a un passo. In precedenza l'estremo difensore del Milan aveva risposto tranquillamente sottolineando l'importanza di questo successo: "Un risultato importante, volevamo vincere, a prescindere dal risultato. Da domani ci penseremo al Feyenoord".