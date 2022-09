Maignan s’infortuna e resta negli spogliatoi: la Francia sembra maledetta, Milan preoccupato Mike Maignan è finito ko nella sfida tra la Francia e l’Austria valida per la Nations League. Un infortunio che spaventa il Milan.

A cura di Marco Beltrami

Non arrivano buone notizie per il Milan dalla sosta per gli impegni delle nazionali. In particolare quanto accaduto nella sfida della Nations League tra la Francia e l'Austria ha preoccupato i rossoneri: occhi puntati su, estremo difensore della nazionale transalpina e della squadra di Pioli che ha rimediato un infortunio. In attesa di indicazioni più dettagliate sul suo problema fisico, a Milano si augurano che non si tratta di nulla di grave ma solo di uno stop a titolo precauzionale.

Cosa si è fatto Mike Maignan? Le prime indiscrezioni provenienti dalla Francia parlando di un problema muscolare per il portiere. Un infortunio al polpaccio sinistro per l'estremo difensore del Milan che dopo 45′ senza particolari interventi, è rimasto negli spogliatoi. Deschamps infatti ha deciso di operare un cambio, lasciandolo a riposo e inserendo Areola. Difficile al momento se l'entità dell'infortunio sia preoccupante, o si tratti solo di un fastidio. Nelle prossime ore ne sapremo di più.

A Milano c'è una certa preoccupazione per le condizioni di Maignan, anche perché sono stati giorni complicati per i problemi fisici già accusati da Theo Hernandez e da Tonali. Pioli incrocia le dita visto che alla ripresa ci sarà un altro tour de force di partite non semplici, con la trasferta di Empoli, quella in casa del Chelsea di Champions e la supersfida casalinga contro la Juventus.

Di certo non è un periodo positivo per la Francia che questa sera ha perso altri due giocatori, entrambi per problemi muscolari. Nel primo tempo infatti sono finiti ko prima Koundé e poi appunto Maignan. Basti pensare che Deschamps, ha la bellezza di altri 12 giocatori complessivamente fuori per infortunio. I nomi sono tutti di primissimo livello: Lloris, Lucas e Théo Hernandez, Kimpembe, Konaté, Digne, Kamara, Coman, Kanté, Pogba, Rabiot e Benzema