Lo spogliatoio della Francia sta diventando la solita polveriera: Deschamps ha scaricato Giroud La Francia ha deluso nella fase a gironi di Euro 2024. Secondo L'Equipe ci sarebbero qualche problema all'interno dello spogliatoio, e ci sarebbero forti tensioni tra Deschamps e Giroud.

A cura di Alessio Morra

La Francia è la grande favorita di Euro 2024, ma fin qui ha deluso. Secondo posto nel girone dietro l'Austria, due soli gol realizzati (uno su rigore, l'altro un autorete) e quel piazzamento porta i francesi nella parte più dura del tabellone. Nel cammino per la finale ci sono Belgio, Portogallo, Spagna o Germania. Secondo L'Equipe ci sarebbero dei problemi interni e pare siano ai ferri corti Deschamps e Giroud, uno dei senatori della squadra usato pochissimo finora.

Francia deludente a Euro 2024

Non sono solo i risultati a essere deludenti, ma sono stati il gioco, l'approccio alla partita a rendere brutta questa Francia, che a tratti è parsa stanca e soprattutto svogliata. L'1-0 con l'Austria era sembrato il primo di tanti successi, ma non è stato così. Opaco 0-0 con l'Olanda, pari di rigore con la Polonia, che nel finale poteva addirittura vincere. Francia seconda e nella parte più scomoda di tabellone.

Tensioni tra Deschamps e Giroud

É vero che quando viene il difficile i francesi si esaltano, ma intanto oltralpe si parla d'altro, non di campo, non delle partite andate e della prossima, ma di dissidi interni. Non è una novità, anzi non sarebbe una novità. Spesso nella nazionale francese accade qualcosa nel gruppo durante una grande manifestazione, polemiche c'erano state pure un anno e mezzo fa durante il Mondiale, perso poi in finale e solo ai rigori. Ora è L'Equipe a sganciare una notiziona. Il quotidiano francese parla di tensioni forti tra il tecnico Didier Deschamps e l'ex milanista Olivier Giroud. L'attaccante è diventato improvvisamente una riserva e non ha giocato dall'inizio nessuna delle tre partite.

Il bomber vuole tornare titolare

L'Equipe sostiene che Deschamps abbia quasi messo alla porta il calciatore, e lo avrebbe criticato, accusandolo di uno scarso impegno. Il c.t. addirittura riterrebbe che Giroud non riesce, adesso, a dare un reale contributo ai Bleus. Di contro, Giroud si sarebbe arrabbiato quando avrebbe saputo che sarebbe stato in panchina anche contro l'Olanda. Il numero 9 si sente un titolare, pensa di poter dare un contributo e vuole riprendersi il posto, che adesso è di Thuram. Ma ora, però, non è più tempo per le polemiche, si parte con le gare da dentro o fuori e la Francia deve remare tutta dalla stessa parte.