Maignan fa un assist pazzesco, il controllo di Pulisic vale il prezzo del biglietto: gran gol del Milan Il Milan ha trovato il gol del raddoppio contro il Frosinone grazie ad un bellissimo assist di Maignan e alla rete di Pulisic dopo un controllo di palla favoloso.

A cura di Vito Lamorte

Assist di Maignan e gol di Pulisic: non è un errore. Il Milan ha trovato il gol del raddoppio contro il Frosinone grazie al suo portiere e alla giocata del numero 11, che hanno messo la partita in cassaforte. L'estremo difensore francese ha fatto il suo solito lancio potente e preciso per il compagno che gioca sulla corsia sinistra, solitamente è Leao, e l'ex Chelsea ha segnato una rete davvero pregevole.

Pulisic elude il fuorigioco, controlla la palla sul lancio di Maignan, conduce e conclude con il cucchiaio riuscendo a evitare l'intervento di difensori e portiere avversari. Un gol davvero molto bello per dimostrazione tecnica.

Il portiere del Milan era stato criticato dopo la partita contro il Borussia Dortmund, ma nell'anticipo contro i ciociari è stato protagonista assoluto: prima con due straordinari interventi in uscita su Cuni e Ibrahimovic, poi servendo l’assist del gol del 2-0 di Pulisic. Per Maignan non è nuovo a questo tipo di giocate, visto che si tratta del suo terzo assist a un compagno: nel primo caso era contro la Sampdoria e si trattava di Leao l'anno dello Scudetti mentre il secondo era Theo Hernandez contro la Lazio lo scorso anno.

A completare la bella giocata ci ha pensato Capitan America, che ha controllato in maniera eccellente e riuscendo a trovare un gol fondamentale per se stesso e per il Milan. Riesce a non perdere velocità, tiene botta contro i difensori e riesce a concludere nel modo più giusto realizzando la quarta rete in campionato.

Il lancio di 60 metri di Maignan e il controllo di palla di Pulisic valgono da soli il prezzo del biglietto.

Christian Pulisic a DAZN ha parlato così del suo gol: "È il gol più bello segnato col Milan? Per me tutti i gol sono belli. Quello che conta era segnare per vincere la partita. E l'importante è che abbiamo vinto. Volevamo vincere la seconda partita consecutiva. Ragioniamo partita dopo partita. Maignan? Portiere fantastico e fantastico anche l'assist".