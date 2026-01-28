Maignan e Colombo, nervi tesi già nel tunnel prima di Roma-Milan: “Stai calmo”

Maignan e l’arbitro Colombo erano stati protagonisti di uno scontro verbale già prima dell’inizio di Roma-Milan. Tutto è successo nel tunnel degli spogliatoi: “Stai calmo”.

La sfida tra Roma e Milan è terminata con il punteggio di 1-1. Una partita caratterizzata dall'equilibrio ma anche da qualche momento di tensione, come quello tra Mike Maignan e l'arbitro Andrea Colombo. Il direttore di gara, come sei è potuto vedere già in diretta durante la partita, aveva ammonito il portiere rossonero sia per un eccesso di perdita di tempo sul calcio di rigore per la Roma poi segnato da Pellegrini, ma anche per un comportamento un po' fuori dalle righe proprio nei confronti dell'arbitro della partita.

Il richiamo di Colombo a Maignan.

Maignan aveva fatto intendere come Colombo gli stesse quasi per pestare i piedi mentre si stava per mettere in porta per ricevere il rigore del capitano giallorosso. Ma le tensioni tra il portiere rossonero e il direttore di gara, come si evince dalla rubrica ‘Bordocam' in onda su DAZN, c'erano state già nel tunnel degli spogliatoi quando la partita non aveva ancora preso il via. Tutto per colpa di un ritardo da parte del Milan che ha fatto infuriare prima i giocatori della Roma e poi lo stesso Colombo che si è rivolto in modo netto e decisivo verso Maignan, capitano del Milan, invitandolo a sbrigarsi. La risposta del francese è stata senza filtri.

La Roma era già schierata in fila nel tunnel degli spogliatoi pronta a entrare in campo ma ferma perché dall'altra parte il Milan non era ancora in posizione. Mancini allora si rivolge verso l'arbitro: "Multa o partono 1-0 sotto, decidiamo". Un rimprovero, una provocazione se vogliamo, ma che ha portato Colombo ad intervenire subito. Il direttore di gara guarda l'orologio e così nel tunnel si gira verso la scala e incrocia proprio Maignan, capitano del Milan. Il portiere francese fa capire con un piccolo gesto come non tutti fossero pronti e così Colombo urla:

Il momento in cui Colombo guarda l’orologio e perde la pazienza.

"Maignan aspettiamo voi, siamo in ritardo". L'estremo difensore del Milan a questo punto spiega il motivo di quel ritardo: "Siamo in sei…". Colombo insiste e si spazientisce quando non vede nessuno del Milan uscire con la Roma tutta in attesa di entrare in campo: "Come on..". L'ulteriore invito dell'arbitro però fa perdere la pazienza a Maignan: "Stai calmo!". Il francese senza filtri cerca di fare subito la voce grossa con l'arbitro che nella ripresa poi tirerà fuori un cartellino giallo contro di lui per un comportamento giudicato sanzionabile dal direttore di gara.