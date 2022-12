Maignan è ancora infortunato: il rientro si allontana e il Milan può tornare sul mercato subito Mike Maignan non riesce a recuperare. Il problema al polpaccio persiste. Il francese sarà indisponibile quando riprenderà la Serie A, e non sarà l’unico assente. Il Milan potrebbe tornare sul mercato e prenderà già adesso Sportiello.

A cura di Alessio Morra

I Mondiali sono finiti. Ora si tornerà a pensare alle squadre di club. In Inghilterra e in Spagna già nei prossimi giorni si tornerà in campo. In Serie A si ricomincerà invece il 4 gennaio. Tutte le squadre si stanno già preparando, molti calciatori sono ancora assenti a causa degli impegni a Qatar 2022. Il Milan è ancora alle prese con i problemi di Mike Maignan, che sembrava dover sfruttare la pausa per la Coppa del Mondo per tornare ma non sarà così. Il francese sarà indisponibile alla ripresa. Il recupero sta andando molto più a rilento dell'immaginato.

Maignan a causa di un serio problema al polpaccio ha perso gran parte della stagione e soprattutto ha dovuto rinunciare al suo primo Mondiale. Il Milan ha deciso di procedere con grande cautela. Il francese è a Dubai con la squadra, ma le notizie che filtrano non sono molto positive. Pare che Maignan si debba sottoporre a nuovi accertamenti, ulteriori esami strumentali al rientro in Italia. Il muscolo non ha risposto come si immaginava e nelle prossime due settimane si stabiliranno i reali tempi di recupero. Per questo pare certa la sua assenza nella partita con la Salernitana il prossimo 4 gennaio, e di conseguenza pare probabile anche l'assenza nel successivo incontro (dell'8 gennaio).

Il portiere rossonero è assente da molte settimane, non gioca da fine settembre.

Intanto Pioli ha dei problemi anche in attacco. Perché non sta bene nemmeno Divock Origi, che si è infortunato contro l'Arsenal, nella prima amichevole della Emirates Cup. Pure il belga dovrà essere sottoposto a esami nei prossimi giorni. E qualche problema c'è per il tecnico che per il momento non avrà nemmeno a disposizione Leao e Giroud, oltre a Theo Hernandez, che devono fermarsi per qualche giorno dopo i Mondiali.

Il perdurante problema di Maignan potrebbe indurre il Milan, a sorpresa, ad accelerare i tempi per l'arrivo di Marco Sportiello, secondo portiere dell'Atalanta che è stato già bloccato per la prossima stagione. Sportiello ha il contratto in scadenza a giugno e arriverà a costo zero, ma se dovesse essere preso già a gennaio servirà pagare un indennizzo al club nerazzurro.