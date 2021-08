“Mai pensato di ingaggiare Cristiano Ronaldo”: Ancelotti ‘scarica’ il suo ex pupillo Carlo Ancelotti è intervenuto personalmente per smentire le voci relative alla sua volontà di riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid. L’allenatore italiano sui social ha riconosciuto l’eccezionale valore di CR7, chiudendo però di fatto la porta del club merengues che a suo dire “guarda avanti”.

A cura di Marco Beltrami

Le indiscrezioni di Edu Aguirre hanno fatto il giro del mondo. Il giornalista di El Chiringuito Tv, grande amico del calciatore portoghese, aveva parlato della volontà del Real Madrid e in particolare di Carlo Ancelotti di riportare alla propria corte CR7. Lo stesso allenatore ha deciso di rompere il silenzio sui social per smentire il tutto, spiegando di non aver mai nemmeno pensato di ingaggiare quello che in passato è stato il suo pupillo.

Carlo Ancelotti non ha perso tempo dunque per tirarsi fuori dal possibile tormentone di mercato relativo al futuro di Cristiano Ronaldo. Il tecnico delle merengues ha riconosciuto il grande valore del calciatore con il quale ha condiviso stagioni superlative a Madrid: "Cristiano è una leggenda del Real e ha tutto il mio amore e il mio rispetto". Detto questo però, per Carletto CR7 rappresenta per certi versi il passato e infatti la frase utilizzata dal manager italiano è perentoria: "Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti".

Le porte del Real Madrid dunque si chiudono definitivamente per Cristiano? Difficile che possa verificarsi il contrario, dopo che nelle scorse settimane anche Florentino Perez parlò di Ronaldo in questi termini. Certo il mercato spesso e volentieri regala situazioni sorprendenti, ma la sensazione è che se il Psg dovesse aprire uno spiraglio per Mbappé, il Real giocherebbe il proverbiale all-in per provare a prendere il francese, in scadenza nel 2022. CR7 che secondo El Chiringuito TV e Aguirre era il possibile "piano B" degli spagnoli dunque potrebbe restare a Torino dove ha già svolto tutta la sua preparazione pre-season. Attenzione dunque a quello che potrebbe accadere negli ultimi giorni di trattative sull'asse Madrid-Parigi-Torino.