Maguire capitano pasticcione e confuso: spunta un video nel tunnel, tifosi United imbarazzati Un video relativo al pre-partita di Manchester United-Brighton mostra un Maguire in confusione. Provvidenziale l’intervento di De Gea.

A cura di Marco Beltrami

La vita di un calciatore, e di uno sportivo in generale, non è tutta rosa e fiori. Ci vuole poco a volte per passare dalle stelle alle stalle, ritrovandosi sommersi dalle critiche e ancor peggio dagli insulti. Ne sa qualcosa Harry Maguire, il difensore più pagato della storia del calcio. Il centrale del Manchester United dalla scorsa stagione, continua ad essere oggetto di feroci invettive da parte dei suoi tifosi che non gli perdonano nulla. Si aspettava molto di più dall’ex Leicester, costato ai Red Devils 87 milioni di euro. Anche la stagione 2022/2023, è iniziata nel peggiore dei modi per Maguire e per lo United, battuti in casa dal Brighton.

Il centrale nella prima giornata della Premier, non ha brillato e in campo si è messo in mostra più per il duello rusticano con Trossard che per altro. Subito dopo il match, però è spuntato un video relativo a quanto accaduto nell’immediato pre-partita nel tunnel. Protagonista proprio capitan Maguire, tutt’altro che a suo agio al momento dell’ingresso in campo. Nelle immagini il difensore sembra spaesato e confuso. Ad un certo punto l’estremo difensore dei Red Devils De Gea alle sue spalle gli fa notare qualcosa: con il braccio sinistro gli indica l’altro lato del tunnel, quello dove sono posizionati gli avversari.

Maguire impegnato nel match contro il Brighton

Maguire confuso, riceve il messaggio e dopo essersi avvicinato al capitano del Brighton, lo invita a scambiarsi di posizione. In sintesi dunque il numero 5 della squadra di casa, e di conseguenza tutta la squadra, si erano posizionati dal lato sbagliato, con l’intervento del portiere spagnolo provvidenziale a correggere la gaffe. Inutile sottolineare che il video è diventato virale in poco tempo, e Maguire è stato accusato di essere un capitano distratto e pasticcione, anche fuori.

In realtà però c’è un’attenuante per il difensore, bistrattato spesso e volentieri sui social. La confusione può essere generata, da una recente novità introdotta da Erik ten Hag. Come spiegato in una nota ufficiale del club, di qualche giorno fa: "In un nuovo layout concordato con Erik, la panchina di casa e quella in trasferta sono state permanentemente scambiate in modo che l'allenatore dello United, lo staff e i sostituti sono ora seduti nei sedili a ovest della linea di metà campo. La panchina precedentemente occupata dalla squadra ospite".

Il motivo di questa scelta? Ecco la spiegazione: "Il cambio di squadra posiziona anche il personale di casa e i giocatori più vicini allo Stretford End, il tradizionale cuore del supporto di casa, e allinea le panchine con le metà del campo in cui le squadre di casa e quelle in trasferta si riscaldano prima della partita". Una novità che a quanto pare non è stata subito metabolizzata dal povero Maguire.