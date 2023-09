Maguire benedice gli sfottò, ha una teoria bizzarra: “Fanno giocare meglio i miei compagni” Harry Maguire ancora una volta bersagliato di critiche e sfottò ha una teoria curiosa sulle stesse che potrebbero giovare ai compagni.

A cura di Marco Beltrami

Le critiche e anche gli sfottò dei tifosi avversari (e non solo) a Harry Maguire ormai non fanno più notizia. Il difensore sembra essere entrato in una spirale sfortunata, come confermato anche dall'autogol realizzato nell'ultimo match vinto dall'Inghilterra contro la Scozia. Nonostante tutto però il centrale va avanti per la sua strada, e pensa che tutto quello che gli sta accadendo può rivelarsi un vantaggio.

Insomma una dimostrazione di "forza" notevole per un calciatore che ha perso sia il posto che la fascia di capitano nel Manchester United. Maguire è diventato un caso oltremanica per i suoi errori diventati ancor più eclatanti in virtù dei quasi 90 milioni investiti per lui dai Red Devils. Una serie di prestazioni negative che però non ha condizionato il ct Soutgathe che ha continuato a convocare e far giocare il ragazzo.

Quest'ultimo dal canto suo ha dimostrato di avere la scorza dura, anche dopo l'ultimo autogol con cui è finito nuovamente nell'occhio del ciclone. Deriso sia dai tifosi inglesi che da quelli scozzesi, il povero Harry non si è lasciato comunque scoraggiare almeno stando alle sue ultime dichiarazioni, dimostrando di avere una teoria particolare.

Dopo il match infatti l'ex Leicester ha dichiarato: "Hanno accumulato pressione su di me. Posso affrontarlo. Non direi che sono una persona che lotta mentalmente con la pressione. Ne ho passate tante negli ultimi due anni e sono stato comunque capitano del Manchester United per quasi quattro anni. È stato un grande onore e una grande responsabilità per tutto ciò che ne deriva, con aspetti negativi e positivi".

A proposito delle critiche poi l'atteggiamento di Maguire è quasi sorprendente. Il difensore le trova positive non tanto per lui, quanto per i compagni che non possono che giovarne in un certo modo: "Praticamente toglie la pressione ai miei compagni di squadra e la mette tutta su di me. Li fa giocare meglio, sicuramente". Insomma i fischi e i cori di scherno per Maguire possono fare bene allo United e all'Inghilterra a detta del diretto interessato.