Magia di Modric, il Milan nel finale batte il Pisa e continua l’inseguimento all’Inter

Il Milan vince 2-1 in casa del Pisa e si rimette nella scia dell’Inter, avanti di cinque punti a parità di partite. A segno Loftus-Cheek, Loyola e Modric. Espulso Rabiot, Fullkrug sbaglia un rigore.

Una vittoria in puro stile Allegri. Il Milan ottiene tre punti pesantissimi contro il Pisa, vincendo per 2-1. Loftus-Cheek segna al 40′ del primo tempo e indirizza l'incontro. Fullkrug ha la chance di chiuderlo, ma sbaglia un rigore. Loyola pareggia. Allegri mette in campo Pulisic e Leao, ma è Modric a realizzare il gol che vale i tre punti. Nel finale espulso Rabiot.

Gol di Loftus-Cheek, Milan avanti sul Pisa

Un abisso tra Pisa e Milan in classifica, i nerazzurri sono ultimi con il Verona mentre i rossoneri seguono l'Inter in classifica. Partita che poteva apparire senza storia ma non è stato affatto così. Il Milan fa la partita ma impiega parecchio per trovare il gol del vantaggio, anche perché Pulisic e Leao in panchina. Il Milan tiene il pallino, ma non punge. Bartesaghi e Pavlovic i più attivi, il Pisa non si muove dalla propria metà campo. Inchiodato sullo 0-0 il punteggio si sblocca al 40′ quando Athekame piazza un cross al bacio in area di rigore, Loftus-Cheek si inserisce nel migliore dei modi, colpisce di testa e realizza il gol dell'1-0, terzo centro in Serie A per l'inglese.

I calciatori del Milan festeggiano il gol dell’1–0 di Loftus–Cheek al Pisa.

Fullkrug sbaglia un calcio di rigore: palo e fuori

Nel secondo tempo il Milan si ripresenta con Fullkrug al posto di Nkunku. E il tedesco diventa subito protagonista, ma a referto non ci va. Perché l'ex Borussia serve Rabiot che con una girata al volo fantastica batte Nicolas, il 37enne terzo portiere del Pisa. Ma c'erano un fallo di mano di Fullkrug. Gol annullato. Poco dopo Loyola abbatte Pavlovic, rigore netto. Sul pallone ci va Fullkrug che cerca di ingannare Nicolas e invece subisce l'effetto opposto, è costretto a stringere troppo l'angolo: palo e fuori. Rigore sbagliato.

Pareggio del Pisa con un gol di Loyola

Hiljemark fa i cambi giusti. Toglie Aebischer e Tramoni, al loro posto Akinsanmiro e soprattutto Iling, che fa la differenza. Il calciatore inglese dà verve e semina il panico un paio di volte nella retroguardia rossonera, che al 71′ capitola, quando Loyola sfrutta un guizzo di Iling e un rimpallo per piazzare un pallone preciso. Maignan spiazzato ed è 1-1.

Gol favoloso di Modric

Allegri manda subito in campo Leao e Ricci e poco dopo pure Pulisic. È un assedio. Fullkrug va a un passo dal gol, mentre il Pisa in contropiede esalta l'Arena Garibaldi. Il gol dell'agognato 2-1 del Milan arriva e lo realizza da fuoriclasse qual è Luka Modric. Il croato vede Ricci, l'imbucata è perfetta, il tocco dell'ex Toro è eroico, Modric arriva prima di tutti e con un tocco delizioso firma il sorpasso.

Espulso Rabiot, salterà il recupero con il Como

Rabiot si fa ammonire e subito dopo espellere per proteste, e per questo non giocherà contro il Como mercoledì prossimo. Il Milan riesce a portare i tre punti a casa, il 2-1 sul Pisa porta Allegri a quota 53 punti in un weekend con due confronti diretti: Inter-Juventus e Napoli-Roma.