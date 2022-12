L’ultima follia spaziale per il Dibu Martinez: “Volerà tra le stelle, verso l’infinito e oltre” I tributi ad Emiliano Martinez stentano a fermarsi anche dopo due settimane dalla vittoria dell’Argentina ai Mondiali. Tra questi, il lancio di un satellite con il suo nome: tutto pronto per gennaio anche grazie a Elon Musk.

A cura di Alessio Pediglieri

Emiliano "Dibu" Martínez è stato uno dei pilastri della consacrazione della Nazionale argentina agli ultimi Mondiali 2022 in Qatar con le sue prestazioni che hanno estasiato tutti. Soprattutto in finale, dove è stato fondamentale contro la Francia nei minuti finali superandosi in una parata che è già entrata nella storia del calcio internazionale e che ha permesso alla "Scaloneta" di accedere ai rigori dove il "Dibu" è stato nuovamente protagonista. Osannato dai connazionali, odiato e criticato di tutti gli altri per le sue intemperanze ed esagerazioni che lo hanno reso tra i giocatori più chiacchierati dei Mondiali.

Dopo il bagno di folla che ha consacrato l'Argentina sul tetto del mondo al rientro in Patria e dopo gli "Osanna" delle rispettive città natali ad ogni giocatore di Scaloni, si è ritornati piano piano alla normalità e così anche Emiliano Martinez ha salutato la sua Mar de Plata per fare rientro in Inghilterra, dove gioca in Premier League con i colori dell'Aston Villa. Il numero uno argentino è già rientrato in gruppo e ha preso parte agli allenamenti provando a concentrarsi sulla sua avventura da club, gettandosi alle spalle i festeggiamenti e l'ebbrezza di essere campione del Mondo. Ma mentre Martinez ha ripreso la solita quotidianità in Patria stentano a dare fine ai festeggiamenti e a Mar de Plata è arrivato l'ennesimo, incredibile, tributo.

Dopo la proposta di innalzare una statua a suo onore, dopo averlo consacrato eroe cittadino, adesso Mar de Plata ha voluto che il nome del migliore portiere dei Mondiali non fosse semplicemente legato al Qatar, all'Argentina o alla sua città natale ma che imperasse per sempre su tutto e tutti. Una stella tra le stelle, insomma, che brillasse per tutti a imperitura memoria e così è nata l'ultima follia: intestargli un satellite che possa orbitare sulla Terra e che abbia il suo nome così che nessuno se ne dimentichi. La pazza idea si è trasformata ben presto in realtà e così proprio da Mar de Plata è stato possibile il tutto.

Leggi anche I trucchetti snervanti del Dibu Martinez sui rigori della Francia: avversari frastornati

Autori dell'idea e soprattutto della sua realizzazione, un'azienda di Mar de Plata, la Innova Space che in un filmato social ha annunciato di aver trovato il modo di chiamare uno dei due satelliti che verranno spediti nello spazio il prossimo gennaio col nome del portiere. Il tutto reso possibile ovviamente anche dalla compartecipazione di uno dei massimi colossi in viaggi e spedizioni stellari, Space X, l'azienda di Elon Musk: "Ciò per cui vogliamo ringraziarti sono tutti i tuoi risultati, tutto ciò che hai fatto per Mar del Plata. Ecco perché abbiamo deciso di chiamare il nostro prossimo lancio Dibu Martínez" hanno annunciato da Innova Space.

Tutto accadrà a inizio 2023, quando a gennaio verranno lanciati due "picosatelliti", strutture miniaturizzate insolitamente piccole e leggere (al di sotto di 500kg), dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida (Stati Uniti). Uno dei due satelliti porterà proprio il nome del Dibu Martínez: "Ha mostrato al mondo il significato di essere argentino, catturandolo nelle parate immortali che ha realizzato in Qatar 2022. Per questo chiameremo il prossimo satellite Dibu Martínez" hanno fatto sapere da Innova Space. "Ciò simboleggia la passione, la dedizione e il riconoscimento di Mar del Plata portandolo verso l'infinito e oltre"