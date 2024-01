Luke Shaw ritrova la sua Lamborghini tappezzata di multe: era abbandonata fuori da una stazione Il calciatore del Manchester United Luke Shaw ha ritrovato la sua Lamborghini Urus tappezzata di multe dopo averla lasciata per diversi giorni parcheggiata fuori da una stazione ferroviaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel momento in cui è andato a recuperare la sua Lamborghini Urus, abbandonata davanti ad una stazione in Inghilterra, il calciatore del Manchester United Luke Shaw si è trovato di fronte una sorpresa: il parabrezza della sua supercar da 250mila euro era tappezzato di multe.

Il terzino inglese infatti aveva lasciato per diversi giorni la sua macchina parcheggiata fuori dalla stazione ferroviaria di Wilmslow, cittadina a pochi chilometri da Manchester e dal Trafford Training Centre dove si allenano i Red Devils, in un punto non coperto (tanto che è stata anche fotografata ricoperta di neve quando ancora le multe erano solo due) in cui non si poteva sostare a lungo. Ed è per questo che i vigili gli hanno comminato un totale di ben quattro contravvenzioni per divieto di sosta con i quattro verbali che si sono dunque accumulati sul parabrezza del lussuoso SUV del calciatore con motore V8 biturbo capace di raggiungere una velocità massima di 300 km/h.

Stando a quanto riporta la testata britannica Daily Mail, ognuna delle multe presenti sul parabrezza della supercar di Luke Shaw lo obbliga al pagamento di 60 sterline (70 euro) e per tanto il difensore del Manchester United si è ritrovato a pagare la somma di 240 sterline (280 euro) per aver abbandonato la sua Lamborghini Urus nera davanti ad una stazione per troppo tempo. Una cifra ininfluente per il 28enne nazionale inglese che dai Red Devils percepisce uno stipendio di 9 milioni di euro a stagione, ma le quattro multe dimostrano ancora una volta come in Gran Bretagna non venga fatto alcuno sconto a chi non rispetta le regole della strada che tu sia una persona comune o un famoso calciatore.

E Luke Shaw è solo l'ultimo esempio di ciò dato che appena qualche giorno prima il suo compagno di squadra al Manchester United e in Nazionale Marcus Rashford si era visto comminare una multa per aver parcheggiato la sua McLaren 765 LT da 350mila euro in doppia fila fuori da un noto ristorante per andare a pranzo con un altro compagno di squadra, l'olandese Tyrell Malacia. Casualità ha voluto che anche in quel caso ci si trovasse nella cittadina di Wilmslow, la stessa in cui la Lamborghini Urus di Shaw è stata tappezzata di multe dai vigili.