Lukaku rifiuta i soldi dell’Arabia Saudita: il futuro è un rebus che il Chelsea dovrà risolvere Il filo tra Lukaku e l’Inter non si è spezzato: declinata l’offerta dell’Arabia Saudita, adesso il Chelsea dovrà definire il futuro dell’attaccante belga.

A cura di Ada Cotugno

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora un rebus tutto da risolvere. Con la finale di Champions League la stagione è praticamente finita e adesso dovrà tornare a Londra in attesa di capire in quale squadra giocherà il prossimo anno. Il filo che lo lega all'Inter non si è mai rotto e anche i nerazzurri vorrebbero trattenerlo con un nuovo prestito, ma tutto dipenderà dal Chelsea.

Negli ultimi giorni al suo procuratore è arrivata una ricca offerta proveniente dall'Arabia Saudita, dove sarebbero pronti a ricoprirlo d'oro per continuare il grande progetto di rilancio del campionato con i nomi più importanti del panorama europeo. Big Rom però vorrebbe restare in Europa e al momento ha declinato l'invito.

Nelle prossime settimane il Chelsea si siederà a tavolino per chiarire il futuro dell'attaccante: Mauricio Pochettino, il nuovo allenatore dei londinesi, non sarebbe contrario ad averlo in rosa e presto parlerà con Lukaku a tu per tu per provare a mettere un punto fermo alla situazione. Tra i tifosi gli umori sono differenti, come riportano diversi media in Inghilterra. A molti non è andata giù l'intervista non autorizzata realizzata nel 2021, in cui criticava Tuchel e apriva di fatti al ritorno all'Inter che si sarebbe concretizzato qualche mese dopo.

In ogni caso pesa anche la volontà dell'Inter che è sempre aperta a rinnovare il prestito, come da accordi verbali presi con il Chelsea la scorsa estate: scartata la pista dell'Arabia Saudita e anche quella di un trasferimento altrove, il cerchio si stringe a sole due possibilità.

I dirigenti nerazzurri voleranno presto a Londra soprattutto perché, come riportato dal Corriere dello Sport, in ballo ci sarebbero diversi intrecci di mercato che coinvolgono giocatori come Onana, Dumfries e Koulibaly, il nuovo obiettivo dell'Inter per la difesa. In ogni caso l'asse di mercato che collega l'Inghilterra con Milano diventa sempre più caldo.