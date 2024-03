Lukaku reagisce in modo inaspettato alla domanda sul futuro a Roma: risate a crepapelle Dopo Roma-Brighton, Lukaku è scoppiato a ridere durante l’intervista. Tutto è nato dalla domanda sulla permanenza a lungo alla Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quella di Romelu Lukaku dopo Roma-Brighton sembrava un'intervista come tutte le altre, e invece ha preso una piega inaspettata. Di fronte alla domanda di mercato, sul suo futuro in giallorosso, il bomber protagonista nel successo europeo dei giallorossi è scoppiato a ridere e per diversi secondi ha fatto anche fatica a parlare.

"In una Roma così ti piacerebbe rimanere a lungo?", una domanda semplice semplice quella arrivata dallo studio di Sky per Lukaku, autore di un gol contro il Brighton. La reazione del centravanti è stata inaspettata, mani sul volto e risate a crepapelle, con qualche parola quasi farfugliata: "Dopo le polemiche con l'Inghilterra voi lo sapete…".

Il riferimento è al suo passato e a quanto accaduto con il Chelsea, il club che è ancora proprietario del suo cartellino. L'andirivieni tra Londra e Milano, ha indispettito sia i tifosi Blues che quelli nerazzurri, questi ultimi molto arrabbiati dopo l'epilogo della scorsa estate quando a sorpresa si sono interrotte le comunicazioni con la società milanese.

Lukaku però al momento sembra concentrarsi solo sul timore di non dover alimentare ulteriori discorsi in Inghilterra e infatti tra una risata e l'altra ha proseguito: "Devo essere un po' intelligente…Capite, capite…". E poi ha anche mimato di lasciare in anticipo l'intervista: "Me ne vado ragazzi. Devo stare zitto".

Tornando poi serio, Lukaku ha parlato della "nuova" Roma di De Rossi che sembra un'altra squadra rispetto al passato. Molto schietto il bomber nel parlare del cambio di mentalità legato alla svolta in panchina: "Dobbiamo sognare di arrivare più lontano possibile, già in casa del Brighton. La grande squadra cerca sempre di migliorare e vincere la partita, la mentalità sta cambiando e penso che l’allenatore mette il suo impegno e noi diamo il massimo. Mourinho mi ha aiutato e adesso mi sta aiutando De Rossi".