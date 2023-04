Lukaku mette la Lega Serie A spalle al muro sul razzismo: “Spero stavolta facciate qualcosa” “F*ck razzismo”. Un messaggio chiaro e forte quello scritto da Romelu Lukaku sui suoi account social dopo quanto accaduto ieri nel finale rovente della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

A cura di Fabrizio Rinelli

"F*ck razzismo". Un messaggio chiaro e forte quello scritto da Romelu Lukaku sui suoi account social dopo quanto accaduto ieri nel finale rovente della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. L'attaccante belga è stato espulso per doppia ammonizione a seguito di quell'esultanza che l'arbitro Doveri ha evidentemente giudicato provocatoria nei confronti della curva bianconera. Da capire se il direttore di gara abbia punito quel gesto o il caos generatosi successivamente con Cuadrado. Sta di fatto che da ieri tutta l'Inter in coro sta chiedendo che quel rosso al belga venga revocato poiché quel gesto non era per nulla provocatorio ma era solo parte integrante della sua solita esultanza.

Simone Inzaghi ha chiesto in diretta che il giocatore possa giocare la gara di ritorno e che la Lega intervenga per revocare questa sanzione: "Così come accaduto per Lookman". Il tecnico dell'Inter ha dunque gettato l'esca ripescando un precedente dello scorso ottobre e che qualcuno possa realmente considerare questa possibilità anche per Lukaku. Una possibilità che però non è assolutamente percorribile e impossibile da realizzare dato che anche per Lookman il giallo non fu revocato. Nel frattempo però il giocatore si difende e sottolinea ancora, come già fatto dall'agenzia che cura la sua immagine, quanto sia rimasto ferito da quei cori razzisti giunti dalle tribune dello Stadium nei suoi confronti: "La storia si ripete. L'ho superato nel 2019.. e ancora 2023.. Spero che la lega faccia davvero delle azioni questa volta perché questa bellissima partita dovrebbe essere goduta da tutti…Grazie per i messaggi solidali".

Il post di Lukaku sul suo account Instagram.

Il giocatore ha dunque ringraziato tutti coloro i quali immediatamente hanno risposto con cuori e messaggi alla sua reazione. A margine del suo post si scorgono infatti le reazioni di Boateng e Courtois – solo per citarne alcuni – così come tanti altri campioni e compagni di squadra che hanno fin da subito appoggiato il giocatore. Difficile però che Massa faccia un passo indietro e revochi il rosso al giocatore. Non è da escludere infatti che il direttore di gara possa aver ammonito Lukaku per la mischia creatasi con Cuadrado subito dopo l'esultanza. Il belga ha pagato probabilmente la sua reazione nervosa con un nuovo giallo che è diventato rosso a seguito di un'ammonizione già ricevuta in precedenza per un bruttissimo fallo su Gatti.

Simone Inzaghi però vuole crederci tirando in ballo il caso Lookman. In quel caso il giocatore dell'Atalanta, dopo aver segnato contro l'Udinese, esultò mimando il gesto del binocolo. Un'esultanza che fu punita con un giallo perché ritenuta provocatoria ma che invece era il suo classico gesto dopo un gol fatto sin dai tempi del Lipsia. Anche in quel caso, nonostante Doveri avesse frainteso il senso del gesto di Lookman, l'ammonizione all'attaccante bergamasco non fu revocata. Motivo per cui anche quella di Lukaku è impossibile che possa essere tolta dalla Lega consentendogli di scendere in campo nella semifinale di ritorno.