Quattro tocchi e un gol segnato in 23 secondi. L'avvio di match dell'Inter a Benevento è bruciante e lascia di sasso anche Pippo Inzaghi. Il tecnico dei sanniti, assiste impassibile all'azione dei nerazzurri che passano in vantaggio con Lukaku al termine di un'azione perfetta. Kolarov vede Hakimi che si allarga sulla corsia di sinistra e calibra il lancio con grande precisione. L'ex esterno del Borussia Dortmund (al debutto da titolare) stoppa e scambia con Alexis Sanchez. Tutto al volo, il cileno disegna la traiettoria che innesca l'esterno: entra in area da posizione decentrata, con la coda dell'occhio vede il belga in piena area di rigore e gli serve un assist da buttare dentro. L'ex United non si lascia pregare e sigla lo 0-1 di piatto destro.

Micidiale. Due partite a bersaglio (nel Sannio fa addirittura doppietta): Lukaku aveva già trafitto la Fiorentina contribuendo allo spettacolare 4-3 che consegnò la vittoria alla squadra di Conte. È il gol più veloce da quanto è in Italia? No. Qualcosa di molto simile è capitato in Coppa Italia contro il Cagliari quanto la punta dell'Inter fermò il cronometro sui 21 secondi per realizzare la prima delle due reti decisive per la qualificazione ai quarti di finale. E proprio il gol dell’1-0 mise il nome dell’attaccante belga in calce alla lista dei marcatori più rapidi negli ultimi trent'anni tra Serie A e Coppa Italia (escludendo i turni preliminari).

Chi ha fatto meglio di lui? In Coppa Italia tra i più veloci a segnare una rete c'è David Sesa: impiegò 8 secondi per sbloccare Monza-Lecce (23 agosto 1998, andata del primo turno). In Serie A, invece, fu Paolo Poggi a sfidare le leggi della dinamica. Accadde nel dicembre del 2001, in occasione della partita di campionato tra la Fiorentina e il Piacenza, quando in 8″9 perfezionò un assist di Hubner e contribuì alla vittoria degli emiliani (3-1) sulla Viola.

Questione di centesimi. Alle spalle degli ex di Lecce e Piacenza c'è un attaccante italiano: è Marco Branca, allora tra le fila dell'Udinese. Il 10 gennaio 1993 in 9"1 sbloccò la gara contro la Fiorentina (quel giorno realizzò anche una tripletta).