Lukaku esasperato da Barella, plateale litigio in campo: “Basta, non fare così” Lukaku e Barella non se le sono mandate a dire in Sampdoria-Inter. Battibecco plateale tra i due calciatori nerazzurri, con il belga molto arrabbiato. Ecco cosa è successo.

A cura di Marco Beltrami

Non ha trovato vita facile l'Inter nel primo tempo del match contro la Sampdoria. I nerazzurri hanno fatto la partita ma hanno dovuto prestare attenzione ai blucerchiati, sempre pronti a rendersi pericolosi in ripartenza. A conferma di un certo nervosismo tra le fila della formazione di Inzaghi c'è stato un plateale litigio in campo tra Lukaku e Barella, con il primo che ha redarguito in malo modo il secondo. Una situazione insolita soprattutto per il modo in cui si è concretizzata. Cosa è successo?

Tutto è iniziato dopo un'azione offensiva della formazione ospite. Momenti concitati in area blucerchiata, con il pallone che non ha raggiunto Lukaku che non si è fatto trovare pronto a sfruttare una possibile ribattuta. A quel punto Barella che aveva accompagnato l'azione sulla corsia destra, ha iniziato a sbracciare contro il compagno con un gesto molto evidente al punto di girarsi su se stesso. Mentre l'azione è andata avanti, il belga con generosità ha rincorso gli avversari, fino a quando il gioco non si è fermato per un intervento irregolare in mediana.

A quel punto, ecco che la furia di Lukaku si è abbattuta su Barella come confermato dalle telecamere di Sky. Il centravanti ha iniziato a rimproverare il compagno, con fare deciso e perentorio urlando tutta la sua rabbia. Dito davanti al volto a correggere quello che a suo dire sarebbe un comportamento sbagliato. Il labiale sembra essere inequivocabile: "Nico non fare così, basta! Basta!". E visto che l'ex Cagliari comunque andava avanti, Romelu non si è fermato ma ha rincarato la dose: "Stai zitto! Basta con quelle braccia". Incontenibile l'ex Chelsea che ha poi rivolto ulteriori parole di fuoco nei confronti di Barella.

Insomma atmosfera incandescente in casa Inter, con i due giocatori che dopo qualche secondo hanno continuato a giocare senza degnarsi nemmeno di uno sguardo. Pochi minuti dopo occhi puntati su di loro al momento dell'ingresso negli spogliatoi per l'intervallo. Lautaro ha provato a stemperare la tensione, con Barella e Lukaku che con un'evidente espressione torva sono usciti dal campo andando via ognuno per la propria strada. Tutto normale, o episodio difficile da superare?

Quando le telecamere hanno immortalato il rientro in campo dell'Inter, dopo la pausa, i due giocatori sono rimasti a distanza molto freddi l'uno con l'altro. Barella in particolare, è uscito prima di tutti senza soffermarsi né con i compagni né con gli addetti ai lavori, mentre Lukaku ha parlato prima con Acerbi e poi con Onana.