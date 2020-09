Luis Suarez è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Il Barcellona ha dato l'ufficialità del trasferimento attraverso il proprio sito web e canali social comunicando le cifre dell'affare: la trattativa si è chiusa per una cifra variabile di 6 milioni di euro legati a risultati e presenze. L'attaccante uruguaiano era finito nel mirino della Juventus ma si è ritrovato in una sitauzione spiacevole, visto che dall'esame per prendere la cittadinanza italiana a Perugia dello scorso 17 settembre sarebbero emerse irregolarità che hanno portato all'apertura di un’indagine della Procura e delle Fiamme Gialle del capoluogo umbro. L’attaccante uruguagio non è indagato dalla Procura di Perugia che coordina gli accertamenti sul suo esame d’italiano.

Questo il comunicato del club colchonero: "Atlético de Madrid e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Luis Suárez, subordinato alla superamento della visita medica e all'accordo e successiva formalizzazione del nuovo contratto dell'attaccante uruguaiano con la nostra società".

Suárez domani saluterà il club culé durante una conferenza al Camp Nou e questa mattina ha salutato i suoi ex compagni di squadra alla Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí con le lacrime agli occhi dopo il suo ultimo allenamento con Ronald Koeman. Lo stadio di Barcellona sarà teatro dell'addio istituzionale dell'attaccante dopo sei stagioni. La presentazione con l'Atlético Madrid è prevista per la giornata di venerdì.

Il comunicato del Barcellona

La nota ufficiale del club catalano per comunicare il trasferimento di Luis Suarez all'Atletico Madrid: