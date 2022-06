Luis Suarez alla Fiorentina grazie ai Mondiali e alla famiglia: c’è una speranza Il nome di Luis Suarez è stato accostato alla Fiorentina: il contratto del Pistolero con l’Atletico Madrid scadrà a fine mese e non si sa quale sarà la prossima destinazione.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina il prossimo anno torna a riassaporare i palcoscenici europei e non vuole farsi trovare impreparata. La società capitanata da Rocco Commisso e Jose Barone vuole regalare a Vincenzo Italiano una squadra in grado di competere sia in campionato che in Conference League.

La dirigenza vorrebbe rafforzare il reparto d'attacco perché la partenza di Dusan Vlahovic a gennaio ha lasciato un vuoto importante, nonostante gli arrivi di Cabral e Piatek. A Firenze stanno valutando una rosa di nomi che possano permettere alla Viola di fare il salto di qualità e competere per i primissimi posti: nelle scorse ore, anche abbastanza sorpresa, è stato fatto anche quello di uno dei bomber più importanti del panorama mondiale degli ultimi anni come Luis Suarez.

Il contratto del calciatore uruguagio con l'Atletico Madrid scadrà a fine mese e non ci sono ancora novità su quale sarà la sua prossima destinazione. Il quotidiano argentino Olè ha parlato del futuro del Pistolero e al suo nome ha associato diverse squadre tra cui quella toscana.

Si è parlato molto dell'Inter Miami ma con il Mondiale alle porte il numero 9 della Celeste vorrebbe un campionato competitivo e preferirebbe rimanere nel calcio europeo: tra le destinazioni gradite ci sarebbero a Siviglia, Real Sociedad e anche la Fiorentina. Da non sottovalutare la volontà della famiglia di restare in Europa e la città di Firenze sarebbe meta gradita.

Al calciatore sarebbe interessato anche il River Plate. Gli argentini cercano un attaccante perché perderanno Julian Alvarez in estate e Suarez sarebbe un profilo molto apprezzato da Gallardo.

Al momento non c'è una vera trattativa ma si tratta di una suggestione davvero importante perché stiamo parlando di un calciatore che negli ultimi anni ha fatto davvero la differenza ovunque ha giocato e con la sua esperienza potrebbe davvero far fare il salto di qualità alla Viola. Senza andare a prendere i numeri, che sono sempre stati dalla sua parte, Suarez sarebbe un calciatore molto interessante anche da inserire nell'impianto di Italiano ma, come già anticipato, per ora siamo nel campo delle ipotesi.

La sessione estiva di mercato non è ancora iniziata ma a Firenze girano nomi ben diversi rispetto agli ultimi anni. Dopo la brutta storia del passaporto, è arrivato il momento di sbarcare in Serie A per Suarez?