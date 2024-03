Luis Enrique vuole mettere Mbappé in panchina per beneficenza: “Donate quattro milioni e lo farò” Mbappé potrebbe finire in panchina nella partita di Champions League tra PSG e Barcellona: Luis Enrique ha lanciato la provocazione in diretta sui social per una buona causa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Kylian Mbappé potrebbe partire dalla panchina per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Non è una certezza, ma un'ipotesi presentata con molta ironia da Luis Enrique durante una delle sue ormai celebri dirette su Twitch. Lo scherzo – che a molti è sembrata a tutti gli effetti una provocazione nei confronti del giocatore – gira attorno alla sua associazione benefica e a una sorta di sfida che l'allenatore ha lanciato ai suoi tifosi.

Il PSG sta preparando l'andata dei quarti di finale di Champions, dove il prossimo 10 aprile affronterà i blaugrana in casa. Sarà uno snodo importantissimo per tutta la stagione, specialmente per Mbappè che vorrebbe chiudere l'avventura in Francia alzando al cielo il trofeo più prestigioso di tutti: la stella dei parigini è sul punto di trasferirsi al Real Madrid e prima di lasciare la squadra vorrebbe conquistare qualcosa di grande.

Nelle ultime settimane c'è stato quale piccolo attrito tra lui e Luis Enrique che in alcune partite lo ha addirittura tolto dal campo a partita in corso. Scene mai viste, ma che si stanno concretizzando proprio in questo periodo ricco di tensione. Ed è proprio da qui che è nata l'ironica proposta dell'allenatore spagnolo durante la sua ultima diretta si Twitch: "Forse posso mettere in panchina Mbappé contro il Barça. Dona 4 milioni di euro alla Fondazione Xana e forse posso metterlo in panchina. Mandami la fattura!".

Si tratta ovviamente di una proposta ironica: Luis Enrique ha una fondazione benefica dedicata alla figlia Xana, scomparsa nel 2019 all'età di 9 anni dopo una lunghissima malattia, con la quale si impegna ad aiutare i bambini che soffrono. E per favorire la beneficenza in favore di una buona causa è disposto anche a mettere in panchina il fuoriclasse del PSG in una delle partite più importanti della stagione.