Luis Enrique usa Sinner e Alcaraz per spiegare come funziona la Champions per il PSG

L’allenatore del PSG alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco ha fatto un parallelo tra PSG e Bayern con Sinner e Alcaraz: “Due campioni che danno vita a una rivalità, si migliorano tra loro”.

Jannik Sinner è tornato numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz lo scavalcherà domenica prossima. La lotta per il vertice del tennis è molto interessante, a Torino si deciderà chi sarà il numero 1 del 2025. Di Sinner e Alcaraz ne parla chiunque e lo ha fatto anche Luis Enrique, il tecnico del PSG, la squadra campione d'Europa di calcio, che ha usato Jannik e Carlos come metro di paragone. Elogiando Sinner, però, ha tenuto a sottolineare che il suo connazionale strapperà presto la leadership all'italiano.

La rivalità tra Sinner e Alcaraz

Di grandi rivalità sportive ce ne sono state tante. Ma quelle tra due atleti di pari livello non sono poi così tante. Chi segue lo sport a tutto tondo non arriva a contarne una decina. Stanno scrivendo pagine di storia della loro rivalità Sinner e Alcaraz, che stanno segnando un'epoca del tennis e paiono destinati a farlo per tanto tempo. Se ne parla in ogni angolo del mondo e pure Luis Enrique, vero uomo di sport, oltre che di calcio, lo ha fatto.

"Jannik e Carlos sono due grandi giocatori"

In un'intervista rilasciata a Sky prima di PSG-Bayern Monaco l'allenatore ha risposto a una domanda sulle difficoltà a rimanere al vertice, cosa che vale sia per il Paris che per il Bayern. Luis Enrique ha risposto citando Sinner e Alcaraz: "Come facciamo a rimanere al top? Questa è una cosa che vale solo per i grandi come Sinner o Alcaraz, che si riprenderà immediatamente il numero 1, tra pochi giorni. Competono tra loro, sono due grandi giocatori, per continuare a migliorare in questo percorso. La concorrenza è la normalità. Grazie all'altro farai di più. Si continua a migliorare, proprio come faremo noi contro il Bayern Monaco".

PSG-Bayern garantisce spettacolo, parola di Luis Enrique

Poi il tecnico ha parlato dello spettacolo che sarà assicurato da Psg-Bayern Monaco: "Per me è una delle partite più belle che ci possa vedere. Il Bayern è in forma eccezionale, batte record su record. Dembélé sta giocando per rimettersi in forma, è stato a lungo assente. Ora è in condizioni perfette. Non dobbiamo sbagliare, il nostro è un girone complicato con altre quattro partite importanti".