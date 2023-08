Luis Enrique può lasciare subito il PSG, svolta clamorosa: è stufo di quello che succede nel club L’ex c.t. della Spagna, che da circa un mese, è l’allenatore del Paris Saint Germain secondo alcuni rumors potrebbe lasciare la panchina del PSG. Luis Enrique sarebbe furioso per il caso Mbappé, ma non solo.

A cura di Alessio Morra

Luis Enrique starebbe pensando di lasciare già il Paris Saint Germain. La notizia l'ha data Marca. Il quotidiano spagnolo, nella sua versione online, ha scritto che l'ex c.t. della Spagna è stufo di diverse situazioni, in primis quella riguardante Kylian Mbappé, che al momento è fuori squadra. Ma la goccia che può far traboccare il vaso è il possibile addio di Campos, l'uomo che ha ingaggiato Luis Enrique.

Lo scorso 5 luglio, cioè praticamente un mese fa, l'ex tecnico del Barcellona è diventato ufficialmente l'allenatore del PSG, una delle squadre più importanti, ricche e potenti d'Europa. Ma il rapporto tra le parti potrebbe chiudersi molto presto, forse già nelle prossime ore. Perché Luis Enrique, secondo quanto scrivono in Spagna, non avrebbe visto di buon grado una serie di decisioni del club. Il primo nodo riguarda Mbappé, che per ora è fuori squadra e che se non prolunga il contratto rischia di rimanere fuori molto a lungo, forse pure tutta la stagione.

Il secondo motivo di riflessione riguarda invece Luis Campos, l'uomo mercato portoghese che ha deciso di ingaggiarlo qualche mese fa e che secondo Le Parisien a settembre, cioè dopo la fine del calciomercato, potrebbe salutare tutti. Luis Enrique medita e pensa all'addio, che potrebbe arrivare, pure, a causa dei problemi personali del suo storico vice Pol, che a breve dovrebbe salutare il club.

Leggi anche Caos al PSG per la conferenza di presentazione di Luis Enrique: comincia con tre ore di ritardo

Il Paris è recentemente volato in Giappone per disputare una serie di amichevoli, l'ultima l'ha persa per 2-1 contro l'Inter. Al ritorno dalla terra del Sol Levante probabilmente verrà presa una decisione definitiva sul futuro di Luis Enrique, che al momento resta l'allenatore del club campione di Francia che già tra pochi giorni dovrà iniziare la difesa del titolo nazionale. Dovesse davvero dimettersi Luis Enrique, il PSG si ritroverebbe nuovamente a cercare un allenatore.

Intanto, dall'Inghilterra, si sostiene che il PSG non sia per niente sulle spine per le sorti del proprio allenatore: "I rumors di oggi sono ridicoli, sono totalmente fuori posto. Il Paris sostiene che non ci sia senso sulla notizie che riguardano Luis Enrique e Luis Campos". Quindi confermati entrambi, si va avanti così.