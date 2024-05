video suggerito

In Francia sognano Davide Ancelotti come allenatore: il figlio di Re Carlo può salutare Madrid Potrebbe essere la svolta decisiva per la carriera di Davide Ancelotti, corteggiato in Francia come capo allenatore: può lasciare il ruolo di vice al Real Madrid e seguire le orme del padre.

A cura di Ada Cotugno

Davide Ancelotti potrebbe cominciare presto una nuova avventura in panchina, ma questa volta senza suo padre Carlo. Dopo averlo seguito come assistente nelle esperienze al Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid, il figlio del mitico allenatore italiano è pronto per camminare con le sue gambe e guidare una squadra come capo allenatore: la sua nuova vita sportiva potrebbe partire dalla Francia, dove il Reims starebbe pensando a lui per il futuro.

Sarebbe un'avventura completamente inedita per Davide Ancelotti che fin qui ha sempre assistito il padre in tutte le sue squadre. Il club francese è stato affidata momentaneamente a Samba Diawara, ma dalla prossima estate vuole costruire un progetto serio e duraturo puntando sul talento di qualche giovane manager. La lista degli allenatori da poter contattare è molto lunga e secondo L'Équipe tra questi ci sarebbe il vice del Real Madrid.

Davide Ancelotti può allenare da solo per la prima volta

Prima c'è la finale di Champions League da preparare assieme a suo padre, re Carlo, ma poi Davide Ancelotti potrà concentrarsi sulla sua carriera e prendere in considerazione l'idea di cominciare un'avventura da solo. Sarebbe la prima volta nel ruolo di allenatore capo, una svolta che in tanti ormai si aspettano da lui: negli ultimi anni ha girato l'Europa, ha imparato dal migliore come destreggiarsi tra i vari campionato e come affrontare le gare più impegnative in Europa. Per i giocatori del Real Madrid è diventato un punto di riferimento e tutti si fidano di lui.

Sono premesse eccellenti per poter pensare a un futuro da solo, non più come assistente. Il Reims non lo ha ancora contattato ufficialmente ma il suo nome gira tra le stanze della società con molta insistenza: il dubbio più grande è ovviamente legato all'esperienza di gestire da solo un gruppo, un lavoro che non ha mai svolto fin qui. Ma potrebbe essere un grande trampolino di lancio per lui per poter seguire le orme del padre, ma distaccandosi da lui.