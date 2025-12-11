Luis Enrique e gli avversari del PSG in Champions: “Un giorno dovremmo truccare il sorteggio”

"Un giorno dovremmo truccare il sorteggio". È la frase che Luis Enrique lascia sospesa a mezz'aria dopo il pareggio (0-0) del Paris Saint-Germain a Bilbao nella sesta giornata di Champions. Ai punti avrebbe meritato la vittoria la sua squadra ma tra il dire e il fare ci sono state le parare di Unai Simon, che ha salvato tutto quel che poteva (e anche di più). Il tecnico catalano sapeva che il match contro i baschi sarebbe stato durissimo anche alla luce del fattore ambientale ma sulla strada che conduce (o dovrebbe condurre…) i campioni d'Europa in carica verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale c'è anche un altro avversario ostico pescato dalla quarta fascia, da affrontare in trasferta. È il Newcastle.

Il tecnico scherza su tabellone sfortunato del PSG

Tanto basta per stuzzicare l'ironia dell'allenatore sulle presunte "squadre facili" che sono state abbinate in tabellone al percorso dei francesi, che in classifica sono a 13 punti (3° posto) e con la qualificazione diretta agli ottavi quasi in tasca. Al San Mames il PSG ha rischiato di cadere in una trappola e il punto portato via da lì vale oro. "Ci hanno fatto soffrire negli ultimi dieci minuti – ha aggiunto l'allenatore -. Ma ai miei calciatori lo avevo detto: se scendiamo in campo senza la giusta concentrazione, ci travolgeranno. Abbiamo giocato in uno stadio impressionante, per fortuna abbiamo retto la pressione e penso anche che meritassimo di vincere".

La chiosa è dedicata alla battuta sull'opportunità di fare qualcosa, adottare qualche escamotage affinché in futuro le palline prese dalle urne riservino formazioni di ultima fascia di rango diverso… "Mancano ancora due partite alla conclusione del girone – è stata la riflessione di Luis Enrique – e queste sono le squadre ‘facili' del nostro girone, quelle della fascia 4… Bene… se è così credo proprio che un giorno dovremmo truccare il sorteggio, in modo da avere una squadra differente".

La "minaccia" a Unai Simon, che gli ha sbarrato la porta

Unai Simon è il portiere della nazionale spagnola che Luis Enrique conosce bene e verso il quale ha sempre nutrito grande stima. Mercoledì sera gli ha fatto rimpiangere (in senso ironico) di averlo voluto con sé tra le Furie Rosse. "Ho grande affetto per Unai. Ho ricevuto molte critiche per lui, ma l'ho fatto titolare. Se lo merita. È un ragazzo straordinario e un calciatore spettacolare. Potrebbe giocare per qualsiasi squadra del mondo. Vuoi sapere cosa gli ho detto? Non tornerai più in squadra con me… Sono molto contento per lui, ma anche triste perché penso che meritassimo di vincere la partita".