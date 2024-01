Luis Alberto è netto su Felipe Anderson dopo Lazio-Napoli: “Lui mi fa inca**are troppo” Luis Alberto al termine di Lazio-Napoli ha parlato anche di un suo compagno di squadra, Felipe Anderson. Lo spagnolo è stato netto sul compagno di squadra da cui si aspetta sempre di più: “Mi fa inca**are”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Lazio-Napoli è finita con il punteggio di 0-0 e pochissime occasioni degne di nota. Di Isaksen e Castellanos le migliori azioni di provare il gol per la squadra di Sarri che però non hanno inquadrato la porta. Al termine della partita a parlare ai microfoni di DAZN è stato Luis Alberto, capitano della Lazio per l'occasione a causa dell'assenza di Immobile. Lo spagnolo ha analizzato la partita con un pizzico di rammarico per l'occasione persa e si è soffermato soprattutto a parlare di uno suo compagno in particolare: Felipe Anderson.

Il fantasista brasiliano ha il contratto in scadenza con la Lazio il prossimo giugno 2024. Un accordo che salvo clamorosi risvolti non dovrebbe essere rinnovato e per questo motivo sul giocatore a parametro zero ci sarebbero già diverse squadra, con la Juventus in grande vantaggio. Alla domanda sul futuro del giocatore è stato proprio Luis Alberto a rispondere in maniera netta, come suo solito, senza troppi filtri. Lo spagnolo risponde: "È un giocatore straordinario ma mi fa inca**are troppo".

Felipe Anderson in azione contro il Napoli.

Il suo è chiaramente un giudizio non di critica nei confronti del giocatore ma più una ramanzina a spronarlo poiché lo reputa capace di poter giocare partite migliori. Forse a volte il brasiliano si limita troppo secondo lo spagnolo: "Felipe è straordinario, ma mi fa inca**are perché potrebbe fare molto di più la differenza – ha spiegato Luis Alberto che ha poi aggiunto -. Allo stesso tempo aiuta tanto la fase difensiva e questa cosa non si vede e nessuno ne parla ma è un giocatore fondamentale per noi".

Infine grande rammarico per il pareggio a occhiali contro il Napoli: "Una partita da sei punti ma se giochiamo così sono più le partite che vinciamo che quelle che perdiamo”. Alla fine lo spagnolo ha anche espresso la sua dopo la brutta sconfitta in Supercoppa Italiana contro l'Inter che ha visto la Lazio praticamente mai scendere in campo: "Semplicemente non eravamo la Lazio ma dopo la partita ci siamo parlati perché ci tenevamo molto al trofeo ma purtroppo è andata così".