L’UEFA prepara un nuovo torneo, ecco la Final Four di Champions League: il countdown è iniziato L’UEFA sta preparando un nuovo torneo che darà inizio alla stagione prima della Champions League e si giocherà negli Stati Uniti. La formula e i dettagli.

A cura di Vito Lamorte

Nonostante ci siano sempre più critiche da parte degli addetti ai lavori per la mole di partite da gestire durante l'anno, l'UEFA starebbe preparando un nuovo torneo. Il massimo ente del calcio europeo avrebbe pensato ad un evento da piazzare nel calendario prima dell'inizio della Champions League e che fungerà da punto di partenza per la stagione. S dovrebbe partire con questa novità dal 2024, quando partirà anche il nuovo format della Champions approvato il mese scorso.

Si tratta di un torneo che vedrebbe impegnate quattro squadre, inclusa la vincitrice dell'ultima Champions League, in formato Final Four: il luogo dove si dovrebbe disputare sono gli Stati Uniti, per provare ad allargare ancora di più il bacino d'utenza del calcio europeo.

L'idea era quella di organizzare una Final Four di Champions League, cosa che non è stata possibile, ma proveranno a proporre questo formato in un torneo estivo. Come verranno scelte le quattro squadre che giocheranno la nuova competizione? Oltre alla vincitrice dell'ultima Champions League, le altre tre potrebbero essere, come fa notare il quotidiano francese L'Équipe, le prime classificate nella Regular League nel nuovo format della massima competizione europea. In quest'ultimo modo l'UEFA darebbe ancora più valore alla lotta per le prime posizioni nella contesa prima della fase a eliminazione diretta.

Per chi non lo sapesse, il mese scorso è stato approvato il nuovo format della Champions League per il triennio 2024-2027: ci saranno 36 squadre, invece delle 32 attuali, e ciascuna giocherà otto partite contro avversari diversi in una sorta di campionato. Le prime otto in classifica andranno direttamente agli ottavi e dal nono al ventiquattresimo giocheranno i play-off, con andata e ritorno, per decidere le altre otto del primo turno a eliminazione diretta.

Il torneo si giocherà ad agosto, con due semifinali e la finale: non è ancora ufficiale, ma è un'idea che si sta valutando e che piace ai club e alla commissione competizioni per club.

Un'altra novità dovrebbe riguardare la Supercoppa Europea, che non vedrebbe più in campo la vincente della Champions League, ma quella dell'Europa League contro quella della Conference League.