Lotito spara a zero sulla Roma, l'attacco è durissimo: "Doveva essere già fallita" Il presidente della Lazio Lotito è stato intercettato dopo il congresso di partito di Forza Italia, che si è tenuto all'Hotel Ergife a Roma, in un colloquio con Gasparri, noto tifoso romanista.

A cura di Vito Lamorte

"La Roma doveva essere già fallita". Sono parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il numero uno del club capitolino si sarebbe espresso in questi termini dopo il congresso di Forza Italia, partito in cui milita e in cui è stato eletto senatore, che si è tenuto all'Hotel Ergife a Roma. A riportare la notizia è l'agenzia Adnkronos.

Lotito sarebbe stato intercettato in un colloquio con Maurizio Gasparri, tifoso romanista, e in merito alla situazione del club di proprietà dei Friedkin il patron biancoceleste ha affermato che il problema "non è che gli americani non mettono i soldi, è che non li trasformano in capitale".

L'ultimo bilancio, chiuso il 30 giugno 2023, della Roma ha un saldo negativo da -436,4 milioni di euro e la proprietà statunitense, da quando ha rilevato il club da James Pallotta, ha già sostenuto spese complessive per la gestione e di aumenti di capitale per un miliardo di euro. Certamente l'esonero di Mourinho non farà bene alle casse della società, considerando gli emolumenti che, al netto di eventuali accordi per la rescissione anticipata, dovranno essere garantiti comunque al tecnico portoghese.

Lotito ha commentato la scelta da parte dei giallorossi di esonerare José Mourinho e di prendere come suo sostituto Daniele De Rossi: "Una scelta intelligente, ha ricompattato. Siccome è stato un punto di riferimento, c'ha un modo di fare…".