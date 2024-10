Lotito racconta cosa è accaduto quando la Lazio acquistò Castellanos: “Mi prendevano in giro”

video suggerito

L'inizio della Lazio di Baroni è assolutamente positivo. L'ultima vittoria in Europa League ha certificato la qualità della rosa biancoceleste e l'ottimo lavoro svolto fino a questo momento dal tecnico ex Verona. Ne ha parlato al Messaggero il presidente della stessa società capitolina, Claudio Lotito, che gongola soprattutto dopo aver visto le prestazioni importanti del Taty Castellanos tra i migliori in questo avvio di stagione insieme ai vari Nuno Tavares e Dia. Di certo la Lazio è riuscita a chiudere un mercato importante che nel complesso sta dando ottimi risultati.

Proprio sull'attaccante argentino il patron della Lazio ha espresso enorme ammirazione. Castellanos fu acquistato l'estate 2023 dalla Lazio per una cifra pari a 15 milioni di euro più bonus fino al 30 giugno 2028 dal New York City a titolo definitivo. Dall'uomo che mise a segno quattro gol al Real Madrid con la maglia del Girona forse si aspettava di più già dalla passata stagione in cui però era forse oscurato dalla presenza di Immobile. È esploso quest'anno con Baroni e Lotito inizia a togliersi già qualche sassolino: "Mi prendevano in giro un anno fa".

Il presidente del club biancoceleste sottolinea come la prima annata di Castellanos alla Lazio fosse subito considerata fallimentare da qualcuno. I numeri furono chiaramente una sentenza: 6 gol complessivi. Di fatto con gli attuali cinque in questo inizio di stagione Castellanos ha già raggiunto la cifra delle realizzazione dello scorso anno: "Venivo preso in giro quando dicevo che Castellanos era un potenziale fenomeno – ha detto Lotito facendo la voce grossa con chi l'aveva subito criticato per quell'acquisto -. Ora che dicono?"

Il no di Lotito al Girona pronto a riprendersi El Taty

Castellanos attualmente di certo non sta facendo rimpiangere Immobile finito al Besiktas e l'auspicio della Lazio è che continui in questo modo. In estate fu proprio il Girona a rifarsi sotto per riprendersi il Taty ma Lotito fece muro: "Sul no al Girona avevamo ragione". Il presidente della Lazio, in attesa della partita contro l'Empoli di domani, domenica 6 ottobre, sottolinea anche la scelta di affidare la panchina dei biancocelesti a Baroni nonostante lo scetticisimo iniziale: "La sua scelta era convinta e ci sta dando ragione, come altre in passato".