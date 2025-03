video suggerito

Lotito: "In Serie A club che sono tecnicamente falliti ma vincono in campionati". Con chi ce l'ha Il presidente della Lazio tocca un tasto dolente della situazione del calcio italiano: "Tante squadre nel nostro campionato spendono e spandono col sostegno dei Fondi ma non hanno equilibrio economico e nemmeno potrebbero iscriversi. Certi parametri dovrebbero valere per tutti".

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, va dritto al nocciolo della questione durante il corso da Team Manager all'Università Luiss di Roma. La riflessione che fa è tanto dura quanto amara: pone l'accento su quelle società in Serie A che sono "tecnicamente fallite eppure vincono i campionati". Con chi ce l'ha? Non fa nomi ma nelle argomentazioni proposte alla platea dissemina indizi come bricioline. Chi ha voglia di seguirle può interpretare agevolmente a chi si riferisce e perché si lascia andare a considerazioni di quel tipo.

"Ci sono tante squadre nel nostro campionato che spendono e spandono col sostegno dei Fondi ma non hanno equilibrio economico e nemmeno potrebbero iscriversi". Poi arriva l'ammissione/quesito che restringe il campo delle ipotesi e traccia un identikit abbastanza chiaro: "Ma come fai ad eliminare certe squadre blasonate? Serve coraggio e non tutti lo hanno".

Il ragionamento sullo stato di salute del calcio italiano entra nel dettaglio. Lotito ha lanciato il sassolino nello stagno (ma non è certo una novità quel che ammette dinanzi all'assemblea dell'Ateneo) ma non nasconde la mano… anzi, si sofferma sulla questione per ribadire la qualità delle sua esposizione e spiegare quel che avviene dietro le quinte e non tutti possono vedere.

Il tema caldo è l'iscrizione delle società che va di pari passo con la gestione finanziaria e i resoconti di bilancio: "Se utilizzi la cassa per patrimonializzare le strutture, ti si abbassa l'indice di liquidità. Così obblighi le società a ripianare con soldi propri, nonostante siano società sane perché investono nelle strutture. Invece ci sono club che ripianano i bilanci utilizzando bond, non investono nelle strutture e sono tecnicamente fallite… eppure vincono i campionati. Certe regole, determinati parametri, dovrebbero valere per tutti".

La conclusione del ragionamento è una sola: "Alla base di tutto ci deve essere la sostenibilità, a meno che tu non hai un pozzo a disposizione dal quale poi tiri il petrolio… e qui interviene il ragionamento dei Fondi. A chi fa comodo questa roba? Evidentemente c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe". Ultima considerazione sull'identità delle proprietà che amministrano le società di Serie A. "Siamo rimasti, di fatto, io e Aurelio De Laurentiis, poi il Cagliari di Giulini e il Torino di Urbano e pochi altri – ha aggiunto il massimo dirigente -. Mi chiedo: così facendo il calcio italiano dove andrà a finire?".