video suggerito

Lorient-Red Star interrotta per lancio di palline da tennis: la protesta contro il ‘calcio spezzatino’ Lorient e Red Star stata interrotta nel primo tempo per lancio di palline da tennis: la protesta contro il ‘calcio spezzatino’ dei tifosi francesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita tra Lorient e Red Star è stata interrotta nel primo tempo per lancio di palline da tennis: la protesta contro il ‘calcio spezzatino' dei tifosi francesi. L'episodio che si è verificato durante il match di Ligue 2 è diventata subito virale in Francia e sulle piattaforme social: l’arbitro ha deciso di sospendere la gara dopo la manifestazione dei supporter che hanno lanciato sul rettangolo verde alcune palline da tennis.

Una cosa simile si era vista in Bundesliga nelle scorse settimane, sempre per lo stesso motivo. A differenza di quanto accaduto in Germania, però, i tifosi delle due squadre hanno inondato l’account di X delle due squadre con il messaggio "Le foot c’est le week end", per rivendicare il fatto che ‘il calcio spezzatino' potrà piacere ai club per gli introiti dalle tv ma ai tifosi non va giù.

Lorient-Red Star interrotta per lancio di palline da tennis: il motivo della protesta

La protesta dei tifosi è legata al calendario del calcio francese, che, come dappertutto, è condizionato dalle esigenze dei broadcaster e i club non possono che assecondare per riuscire ad avere un rientro dai diritti tv. Le due squadre sono tornate negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per il Lorient.