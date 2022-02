L’onesta disanima di Spalletti dopo il pareggio di Cagliari: “Noi meritavamo di meno” Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio per 1-1 del Napoli a Cagliari e ai microfoni di DAZN ha mostrato tutta la sua insoddisfazione per la prova della sua squadra.

A cura di Vito Lamorte

Aggancio mancato. Il Napoli non riesce a vincere in casa del Cagliari e non è riuscito ad affiancarsi al Milan in testa alla classifica. Dopo il pareggio per 1-1 in Sardegna, Luciano Spalletti non è parso soddisfatto durante i 90′ delle prova della sua squadra e le sue parole ai microfoni di DAZN hanno fatto capire ancora di più la sua delusione: "È stata una partita complicata, il Cagliari meritava di vincerla. O comunque noi meritavamo di meno. Non abbiamo mai preso in mano la partita. Dobbiamo essere contenti per il risultato finale. Dopo le gare di Champions ed Europa League succede a tutti di essere in affanno".

Il tecnico azzurro ha analizzato così la prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto davvero troppo poco da un punto di vista qualitativo. Abbiamo perso di nuovo 4-5 giocatori… Peccato perché li avevamo recuperati. Se non usiamo la qualità che abbiamo le partite le vincono gli altri".

In merito alle tante assenze e alle condizioni di Victor Osimhen e Fabian Ruiz, che erano partiti entrambi dalla panchina per problemi fisici, l'allenatore dei partenopei ha affermato: "Osimhen e Fabian hanno rischiato, avevano problemi fisici non di poco conto".

Il tecnico del Napoli ha messo in evidenza le cose che non gli sono piaciute della sua squadra a Cagliari: "Dovevamo avere più entusiasmo per i nostri tifosi, ma dobbiamo accettare di non aver preso una partita in mano, come è successo oggi. È successo anche per merito del Cagliari. Siamo sempre stati titubanti a giocarla. Sempre titubanti ad andare nei contrasti. O ci rendiamo conto che il calcio è questo oppure non andiamo avanti".

In merito al rush finale in campionato Spalletti ha le idee chiare: "Nelle prossime partite sarà sempre più dura, perché anche le altre squadre di bassa classifica hanno tanto da giocarsi. Il mercato invernale poi le ha rinvigorite".