L’omaggio commovente a Klopp di un suo giocatore: “Tu sei quello che era con me nel punto più basso” Dejan Lovren ha dedicato parole commoventi a Jurgen Klopp dopo il suo addio al Liverpool: “Mi hai detto alcune cose che non dimenticherò mai”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

"Non allenerò nessun'altra squadra in Inghilterra": Jurgen Klopp non ha dubbi, l'amore – quello vero – è per sempre, impossibile tradire il Liverpool con qualche altra squadra inglese. Dopo nove anni di passione reciproca col popolo dei Reds, adesso è davvero finita un'epoca ad Anfield. Un momento pieno di significati, in cui tutti hanno voluto omaggiare il 56enne tedesco, dal commosso Guardiola ai suoi giocatori, o ex giocatori, come Dejan Lovren, che gli ha dedicato un commovente post su Twitter.

"Mi hai mostrato come rialzarsi quando tutti ti picchiano. Mi hai mostrato la strada quando nessuno crede in te, come credere in te stesso. Mi hai mostrato come essere un uomo nei momenti difficili. Mi hai mostrato come rispettarci e amarci a vicenda in momenti di riflessione. Tu sei quello che era con me nel punto più basso della mia vita. Mi hai ascoltato e mi hai detto alcune cose che non dimenticherò mai. DANKE BOSS. Ti auguro tutto il meglio dal profondo del mio cuore", ha scritto il 34enne difensore croato, attualmente al Lione, che in maglia Liverpool ha giocato sei anni, vincendo con Klopp la Premier e la Champions League.

Le parole di Lovren non solo hanno avuto grande apprezzamento sui social, ma hanno dimostrato ancora una volta quanto la pasta umana di Klopp sia non meno rimarchevole delle sue capacità di allenatore. "Era come un padre per tanti giocatori, ha cambiato la vita delle persone", ha scritto qualcuno.

Empatico, magnetico, carismatico, positivo, trascinante: c'è tutto Klopp nell'ultimo discorso ai suoi ragazzi in spogliatoio dopo la vittoria per 2-0 dei Reds sul Wolverhampton nell'ultima giornata della Premier. "Vi amo. Questo è tutto quello che posso dire – ha scandito il tedesco – Non vedo l'ora di vedervi crescere e fare i prossimi passi. Sono così orgoglioso di voi, e così orgoglioso che mi sia stato permesso di far parte di tutto questo. Grazie mille". Parole accolte da un applauso scrosciante: Jurgen ha seminato davvero bene sul Merseyside.