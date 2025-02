video suggerito

Locatelli mette le cose in chiaro prima di Juve-PSV: "Domande che minano la nostra serenità" Il centrocampista della Juventus prima dell'andata dei playoff di Champions contro il PSV si è mostrato perentorio in conferenza rispondendo ad una domanda non troppo gradita.

A cura di Marco Beltrami

Manuel Locatelli proverà a prendere per mano la Juventus contro il PSV nell'importante partita d'andata dei playoff di Champions League. Il centrocampista bianconero, tra i migliori a livello di rendimento in stagione, crede fortemente nel suo gruppo. Proprio per questo senza perdere l'aplomb nella conferenza della vigilia ha risposto in maniera decisa ad una domanda relativa anche al recente passato.

Locatelli risponde per le rime in conferenza stampa prima di Juve-PSV

Quale giocatore che ha lasciato la Juve vorrebbe avere al suo fianco Locatelli in Juventus-PSV? Una domanda relativa alle rivoluzioni di mercato a cui la rosa della Vecchia signora è andata incontro anche per sopperire ai tantissimi infortuni. Locatelli ha risposto in modo perentorio: "No, credo che queste siano domande per minare la nostra serenità".

Locatelli crede nella Juventus in vista dei playoff di Champions

Nessun dubbio da parte del perno di Thiago Motta sulla compattezza dell'attuale gruppo Juventus secondo Locatelli. L'ex di Milan e Sassuolo crede ciecamente nella sua squadra: "Credo che noi siamo veramente un gruppo per bene, sono felice dei compagni che ho, sono felice di tutti i miei compagni che quando siamo in campo reputo fratelli tutti, è bello giocare con loro, è bello correre con loro, per loro e questa è la cosa più bella che abbiamo ed è la cosa bella che siamo tutti insieme. Questa è la cosa migliore".

Insomma grande fiducia da parte di Locatelli che ha parlato anche della crescita della formazione da tutti i punti di vista, con la sensazione che il bello debba ancora venire: "La vittoria aiuta sempre, può darci una mano e dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità. Siamo cresciuti molto come squadra, ora siamo anche un grande gruppo. Ci alleniamo sempre al massimo, ma sappiamo che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento".