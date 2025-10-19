Locatelli ci mette la faccia dopo il KO della Juve a Como: assunzione di responsabilità da vero capitano

Manuel Locatelli ci mette la faccia dopo il KO per 2-0 rimediato dalla Juventus a Como: assunzione di responsabilità da vero capitano. Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dei bianconeri allo stadio Sinigaglia, il centrocampista ha espresso tutta la sua delusione per la prestazione della squadra e ha invitato i compagni a reagire in vista del prossimo impegno europeo.

"Non possiamo permetterci di perdere partite così", ha dichiarato il centrocampista bianconero: "Abbiamo pagato caro alcuni dettagli e dobbiamo assolutamente migliorare. Ora la testa va al Real Madrid".

La partita della Juventus è stata deludente sotto tutti i punti di vista e il Como è riuscito a prendersi i 3 punti, raggiungendo proprio i bianconeri al quinto posto in classifica. Cadono in campionato i ragazzi di Igor Tudor, che erano ancora imbattuti. Vittoria storica per la squadra lariana, che torna a vincere contro la Vecchia Signora dopo 73 anni: l'ultimo successo dei lombardi contro i bianconeri prima di oggi risaliva al 1952.

Locatelli: "Quando indossi questa maglia devi sempre dare di più"

Manuel Locatelli ha analizzato i momenti chiave del match e ha ammesso che la Juventus è andata in difficoltà anche a livello fisico contro un avversario che si è dimostrato migliore sotto tutti i punti di vista: "Nel secondo tempo abbiamo perso troppe seconde palle, ci è mancata aggressività. Serviva più velocità nel servire gli esterni. Siamo arrabbiati, ma queste gare devono servirci per crescere".

Infine, il capitano bianconero ha dedicato un pensiero sul prestigioso impegno europeo che attende la Juventus in casa del Real Madrid allo stadio Bernabeu nella terza uscita della League Phase della Champions League: "Contro il Real sarà tutta un’altra partita. Il mister deciderà come affrontarla, ma quando indossi questa maglia devi sempre dare di più, senza cercare alibi".