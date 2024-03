Lo zampino del fondo PIF sul futuro di Roberto Mancini: può lasciare l’Arabia già a fine stagione Roberto Mancini potrebbe allenare il Newcastle a fine stagione lasciando l’Arabia Saudita. Il Fondo PIF proprietario degli inglesi, avrebbe individuato proprio l’ex Ct dell’Italia per sostituire Howe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Roberto Mancini potrebbe tornare sulla panchina di un club lasciando l'Arabia Saudita già a fine stagione. Non è chiaro se mantenendo un doppio incarico anche come Ct della Nazionale. L'indiscrezione lanciata dall'Inghilterra, nello specifico dal sito specializzato in calciomercato Hitc.com, sottolinea come all'allenatore ex Ct dell'Italia campione d'Europa in carica, possa essere proposto un incarico da manager del Newcastle al posto di Eddie Howe la cui conduzione tecnica fino a questo momento non ha soddisfatto il fondo PIF proprietario del club.

Proprio il fondo arabo, tra i più grandi del mondo e con un patrimonio totale stimato di oltre 776 miliardi di dollari, potrebbe sfruttare chiaramente il doppio legame con l'Arabia Saudita per proporre a Mancini l'incarico. Il profilo del tecnico risponde perfettamente ai requisiti richiesti dalla proprietà per allenare il Newcastle. Vogliono un allenatore con esperienza e che conosca già il campionato inglese. Mancini ha fatto parte della rivoluzione del Manchester City quando ha sostituito Mark Hughes nel 2009 vincendo il primo titolo in Premier nel 2012.

Mancini avrebbe già forti legami con il fondo PIF poiché è inteso che abbiano contribuito a finalizzare la sua nomina a Ct dell’Arabia Saudita l’anno scorso a seguito delle dimissioni a sorprese dall'Italia. La necessità di cambiare la guida tecnica al Newcastle da parte della proprietà nasce dall'eliminazione immediata nella fase gironi della Champions League e la mancata partecipazione anche all'Europa League, così come lo è la mancanza di trofei da parte del club o addirittura il fatto che in questo momento il Newcastle non sia in lotta nei primi posti.

L'idea che Mancini possa allenare il Newcastle diventa così una suggestione importante considerando anche il mercato che potrebbe portare avanti il tecnico visto l'ampia conoscenza in ambito europeo. Il tecnico di Jesi ritroverebbe Tonali in Inghilterra che ha fatto parte della Nazionale azzurra prima della squalifica causa scommesse illegali che gli ha fatto saltare praticamente tutta la stagione, la sua prima in Premier. Al momento però l'intenzione del Newcastle è quella di concludere la stagione con Howe prima di prendere una decisione definitiva.