La proprietà del Newcastle pronta a comprare un altro club europeo: il fondo PIF vuole espandersi Il fondo PIF proprietario del Newcastle pare deciso a investire in un altro club europeo. Si punta a una società appartenente a uno dei cinque maggiori campionati europei, Premier esclusa.

A cura di Fabrizio Rinelli

La qualificazione alla prossima Champions League e l'acquisto ultimo di Sandro Tonali per 80 milioni di euro, sono solo alcuni esempi di quanto sia ambizioso il nuovo Newcastle targato PIF. Il fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita, che ha un valore stimato intorno ai 600 miliardi di dollari (circa 550 miliardi di euro), governato da Yasir Al-Rumayyan, diventato presidente non esecutivo del club, ha intenzioni serie.

Le enormi risorse economiche portano il club a puntare sempre più in alto e a testimonianza della voglia di continuare a investire nel calcio europeo nel corso del 2022 PIF ha infatti creato la Sports Investment Company. Si tratta di una consociata interamente controllata per investire nello sport a livello internazionale e all’interno dell’Arabia Saudita. L'intenzione infatti è quella di comprare un altro club europeo dopo il via libera da parte della Uefa di ammettere alcuni club alle sue competizioni internazionali, nonostante questi condividano la stessa proprietà. Nei dovuti limiti. Serie A, Bundesliga, Ligue 1 e Liga strizzano l'occhio…

Il popolo del Newcastle in festa nella gara di qualificazione alla Champions League.

L'ipotesi che il fondo PIF possa entrare anche in Italia, sarebbe sicuramente una fortuna per l'Italia che avrebbe seriamente bisogno di attrattiva maggiore. Proprietari di questo tipo, con tale disponibilità, e con l'ambizione di portare a giocare grandi campioni, sicuramene farebbe gola al nostro campionato. I casi delle multiproprietà che in parte la Uefa sta sorvolando, potrebbero essere il giusto via libera all'operazione. Da capire in questo momento quale club del massimo torneo di calcio italiano sia disposto a cedere alle lusinghe arabe.

Basti pensare che PIF ha chiuso l’acquisizione del Newcastle investendo oltre 300 milioni di sterline (al cambio attuale, 351,2 milioni di euro) nel 2021. Dal loro arrivo i proprietari hanno speso tantissimo per tirare prima fuori il club dalla retrocessione in Premier League, per poi rinforzare la rosa con i nomi giusti affinché disputasse un campionato dignitoso la stagione successiva. Al momento l’ultima spesa al per la prossima stagione sono proprio i circa 70 milioni (più bonus) versati al Milan per assicurarsi Sandro Tonali, ma non è finita….