Lo stregone del Ghana libera Kane dalla maledizione ai Mondiali: “Nella prossima partita segnerai”

Il potente stregone ghanese ha lanciato una maledizione su Kane che gli ha impedito di segnare, ma ora lo ha liberato: “Non prendertela con me, nella prossima partita segnerai”

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Alla fine le parole di Nana Kwaku Bonsam si sono avverate: lo stregone si era messo a lavoro su Harry Kane prima della partita tra Inghilterra e Ghana per lanciargli una maledizione che gli impedisse di segnare, come effettivamente è successo. Il ghanese è conosciuto in tutta l'Africa per il suo lavoro e prima della partita dei Mondiali aveva annunciato di aver lanciato una maledizione all'attaccante così da dare una mano alla sua nazionale.

La partita è finita 0-0 e l'inglese si è divorato anche una grande occasione nel finale per poter portare in vantaggio i Tre Leoni. Ma la buona notizia per lui è che è stato liberato e dalla prossima partita potrà tornare a segnare. Lo stregone ha festeggiato la buona riuscita del suo lavoro ma ha anche comunicato ai tifosi che ha cessato la sua maledizione su Kane che ora potrà sbloccarsi nell'ultima giornata della fase a gironi contro il già eliminato Panama.

La maledizione dello stregone su Kane è terminata

Nana Kwaku Bonsam è riuscito nella sua missione di fermare Kane nella partita contro il Ghana. L'attaccante aveva aperto i Mondiali con la doppietta contro la Croazia e anche nella seconda partita era il giocatore più atteso: per aiutare la difesa ghanese lo stregone gli ha lanciato una maledizione che in effetti gli ha impedito di segnare nella partita finita 0-0. La preoccupazione serpeggia tra i tifosi inglesi ma il potente spiritualista africano, che vanta un grande seguito in tutto il continente, ha liberato il calciatore che definisce suo amico.

Il lavoro cominciato prima della partita contro il Ghana è stato portato a termine ma ora è finito: "L'ho tenuto a riposo per la partita contro il Ghana e ora lascerò libero Harry Kane così che nella prossima partita possa segnare". Nana Kwaku Bonsam si è anche rivolto direttamente a Kane scusandosi: "Harry Kane non prendertela con me, siamo amici, ma ho dovuto fare quello che dovevo fare. Ti libero in modo che tu possa segnare nella prossima partita. Ora ti ho liberato e ringrazio i poteri di Kofi Kofi e ringrazio gli antenati di questa terra. Sono lo spiritualista più potente del mondo". Nella prossima partita l'Inghilterra affronterà Panama e Kane potrebbe fare incetta di gol per provare a scalare la classifica marcatori.