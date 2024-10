video suggerito

Lo strano caso del Costa d'Amalfi, è in Serie D con un solo abbonato: "Record vergognoso" Il Costa d'Amalfi ha ottenuto lo scorso anno una storica promozione in Serie D. Nonostante questo il presidente del club rivela che è stato sottoscritto un solo abbonamento: "Ho chiamato la Lega, è vergognoso".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Costa d'Amalfi è al quartultimo posto nel campionato di Serie D Girone H. La prima storica stagione in quarta serie per il club campano che però ha iniziato questa annata con una difficoltà enorme rappresentata dallo stadio. Di fatto i costieri sono costretti a giocare le proprie partite casalinghe in un'altra città, Angri, la cui squadra milita nello stesso girone. Nella scorsa stagione il Costa d'Amalfi giocava allo stadio ‘San Martino' di Maiori dove ha ottenuto il successo contro il Bisceglie nella finale Playoff che l'ha portato in D. Un impianto che però non può essere utilizzato nel massimo campionato dilettantistico italiano.

Un disagio importante evidenziato dallo stesso presidente del club Nicola Savino, che in conferenza stampa ha fatto sapere come la squadra sia stata totalmente abbandonata da istituzioni, territorio e tifosi. Un dato significativo, che certifica il concetto del patron del Costa d'Amalfi, è rappresentato dal fatto che il club campano abbia ad oggi un solo abbonato. "Purtroppo noi abbiamo fatto un abbonato – ha spiegato ancora Savino sottolineando questo incredibile risultato -. Ho chiamato la Lega e mi hanno raccontato che siamo l’unica squadra in tutta la Serie D ad avere un abbonato. E questo credo che sia un record vergognoso. E questo ci dispiace per tutti coloro i quali hanno costruito un miracolo, o meglio un capolavoro sportivo".

Lo sfogo del presidente del Costa d'Amalfi

La sconfitta "interna" contro il Nardò nell'ultimo turno di campionato ha dunque portato il presidente del Costa d'Amalfi ad esprimere tutto il suo malumore per via di questa situazione surreale. "L’anno scorso c’era entusiasmo e passione – aggiunge -. Noi siamo l’unione di 14 comuni. La scorsa stagione giocavamo a Maiori e tutte le domeniche avevamo i nostri tifosi, purtroppo questo oggi noi non ce l’abbiamo ma solo un silenzio assordante, oggi sembrava Terza Categoria. Questo nonostante abbiamo portato il Costa d’Amalfi in Serie D attraverso quell’entusiasmo, quell’unione, che era unica".

Con un post sull'account ufficiale Facebook del club poi il Costa d'Amalfi è tornato sulla questione dell'unico abbonato alla squadra: "È nato il 27 Dicembre del 2005, l'unico sottoscrittore dell'abbonamento alle partite del Costa d'Amalfi ed è lui, l'unico ad avercela fatta. Ce l'ha fatta a dimostrare con i fatti e non con le parole lasciate al vento, il proprio attaccamento alla squadra, al territorio, allo spirito identitario".