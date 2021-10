Lo strano appello del Bayer Leverkusen: “Smettetela di chiederci di perdere col Betis” Il Bayer Leverkusen a sorpresa su Twitter ha pubblicato un curioso messaggio invitando gli utenti a smettere di chiedere alle “aspirine” di perdere contro il Betis nel match di Europa League. Una richiesta assurda, ma che è legata al popolare videogioco FIFA 22 e in particolare ad una carta speciale, quella di Fekir.

A cura di Marco Beltrami

Betis-Bayer Leverkusen è uno dei match di cartello dell'ultima tornata di gare valide per la fase a gironi dell'Europa League. A poche ore dal fischio d'inizio del confronto, il club tedesco ha sorpreso tutti con un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale in lingua inglese. Nello stesso, una richiesta perentoria al popolo di Twitter appassionato di calcio, quella di smettere di chiedere ai tedeschi di perdere contro il Betis. Cosa c'è dietro questo messaggio? C'entra il popolare videogioco calcistico FIFA 22.

Questo l'invito del Bayer Leverkusen che non è passato inosservato e ha stuzzicato la curiosità di tifosi e appassionati: "Caro Twitter sul calcio. Per favore, smettila di chiederci di perdere contro il Betis così puoi avere l'aggiornamento della tua carta Fekir. Abbiamo bisogno dei 3 punti e di più carte speciali per i nostri giocatori. Grazie, cordiali saluti". Il messaggio è in realtà molto chiaro per gli appassionati di videogame e in particolare di FIFA 22, che hanno letto con il sorriso lo strano appello delle "aspirine".

Il tutto fa riferimento alla modalità FUT del popolare videogioco, in cui da poco è stata rilasciata una carta speciale, quella di Nabil Fekir. Si tratta di un "profilo" disponibile fino al 23 ottobre, e che i giocatori possono ottenere completando una serie di "sfide" (Ultimate Team SBC). La peculiarità di questo speciale Nabil Fekir, diverso dal suo profilo base, è che può crescere in termini di valori e statistiche in base ai risultati. La nuova carta insomma può ottenere due upgrade in caso di vittoria del Betis in Europa League.

Ecco dunque che in tantissimi a quanto pare, hanno scherzosamente invitato il Bayer a far loro un favore perdendo contro gli andalusi. Una proposta folle per il Leverkusen che comunque è stato allo scherzo approfittandone per chiedere agli sviluppatori di FIFA 22 la possibilità di inserire più avanti carte speciali anche dei propri giocatori.