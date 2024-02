Lo spogliatoio del Chelsea è contro Pochettino: ai giocatori non piace il suo modo di allenare In tanti all’interno del Chelsea hanno criticato duramente Pochettino, definendolo limitato dal punto di vista tattico: i Blues sono una polveriera ma l’allenatore non verrà esonerato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Al Chelsea le acque sono più agitate che mai: l'undicesimo posto in classifica ha rimesso tutto in discussione e anche la posizione di Mauricio Pochettino comincia a essere in bilico. Proprio come i suoi predecessori anche l'argentino non ha saputo prendere in mano la situazione e rivoluzionare la squadra, nonostante le spese folli messe in atto dalla società nelle ultime due sessioni di mercato per assicurarsi i migliori giovani talenti in circolazione. E in più l'allenatore avrebbe anche perso le redini dello spogliatoio.

A riportare la notizia è The Athletic che, nel tracciare un quadro chiaro di tutto ciò che stanno vivendo i Blues, ha consultato delle fonti interne alla squadra per capire come i giocatori stanno vivendo questa ennesima stagione sottotono. È emerso che all'interno dello spogliatoio non tutti sono contenti della gestione di Pochettino: la voce ha chiesto di restare anonima per tutelare i rapporti con il club, ma ha affermato con certezza che tanti all'interno della rosa pensano che il loro allenatore sia limitato dal punto di vista tattico.

La situazione sarebbe così grave che addirittura alcuni giocatori preferiscono giocare a braccio durante le partite, improvvisando ciò che devono fare di volta in volta. La sensazione non è unanime, ma il sentimento è comune. Oltre alla poca presa sullo spogliatoio l'argentino paga anche per il suo passato che non lo ha mai reso simpatico ai tifosi del Chelsea.

Il nome di Pochettino è legato principalmente al Tottenham, squadra che ha allenato per cinque anni portandola addirittura in finale di Champions League (poi persa contro il Liverpool). E la rivalità fra le due squadre è così forte da influenzare anche la sua nuova avventura: tanti vecchi tifosi hanno affermato che il suo passato con gli Spurs non lo rende il benvenuto all'interno dei Blues e la sua condizione non sarebbe cambiata neanche a distanza di mesi.

Il terzo nodo da sciogliere è il rapporto con la società che per forza di cose si è incrinato dopo i recenti risultati negativi. La stessa fonte anonima che affermato che con Todd Boehly ci sarebbe qualche attrito, ma il Chelsea ha sempre voluto ribadire la sinergia con la quale tutti lavorano insieme affinché la squadra possa tornare presto in Europa. Senza dubbio Pochettino è sotto esame e il suo futuro verrà valutato alla fine della stagione.

Il prossimo anno potrebbe portare altri cambiamenti ma questa volta la dirigenza vuole ponderare bene le sue scelte: licenziare Potter nell'aprile del 2023 non ha dato i frutti sperati e soprattutto non ha regalato alla squadra la svolta che tutti si aspettavano. Per questo Pochettino per il momento resta stabile sulla sua panchina, a meno di clamorosi cataclismi che potrebbero portare il Chelsea a cambiare immediatamente idea.